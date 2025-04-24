特朗普就職將滿百日　經濟政策咄咄逼人　民調評價低

路透社/益普索最新民調結果顯示，美國民眾以選票讓特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮時，對他寄予對抗通脹、振興經濟的厚望，但在特朗普就職將滿百日之際，民眾對他這兩方面的執政表現評價很低。



路透社報導，美國總統特朗普經濟上的施政理念咄咄逼人，對主要貿易夥伴揮舞關稅大棒而引爆貿易戰、試圖施壓美聯儲屈從他的意志，並且造成金融巿場出現自冠病疫情暴發最早幾個月以來的一波最嚴重拋售潮。

截止4月21日、為期六天的民調顯示，僅37%受訪者認可特朗普處理經濟問題的手法。 相比他1月20日就職時承諾迎來美國的「黃金時代」，當時特朗普在這項議題上獲42%支援。 而這更遠低於他第一個任期歷次民調在相同議題上所獲的45%至55%支援。

美國新冠肺炎疫情：圖為9月8日，美國民眾在溫斯頓塞勒姆的機場出席總統特朗普爭取連任的競選集會，這班支持者正在聆聽特朗普的發言。（AP）

華盛頓智庫美國企業研究所高級研究員資深研究員佩特庫奇斯（James Pethokoukis）指出：「這個總統承諾迎來黃金年代，但應該上升的全都下降，反之亦然。 儘管經濟警訊使特朗普面臨關稅政策改弦易轍的壓力，不過即使他做出讓步，經濟恐怕不會從當前亂局之中迅速反彈。」

在特朗普剛就職就進行的相同民調結果顯示，約55%受訪者表示，通脹或更廣泛性經濟問題應為特朗普就任百日之內的施政主軸。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

