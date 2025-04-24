關稅戰｜特朗普釋｢善意｣　內地學者預測兩種結果：或再升級貿易戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月22日表示，他將非常友好地與中方進行貿易談判。倘雙方達成協議，美國對中國進口產品的關稅將大幅下降，惟不會降至零關稅。



有內地學者分析稱，特朗普此次宣稱降低關稅，也可能是他的一種談判策略，通過釋放看似緩和的信號，對中國進行戰略試探和心理施壓。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

官媒《北京日報》23日報道，中國人民大學經濟學院教授王孝松表示，特朗普需要考慮中期選舉中選民的態度。持續對中國加徵高額關稅，會對特朗普及其所在共和黨的執政根基產生不利影響，動搖其選民基礎。如果因為關稅問題導致美國民眾生活成本上升、經濟發展受阻，選民可能會在中期選舉中對共和黨投下反對票。

王孝松分析稱，「美方試圖以此為突破口，將中國拉到談判桌上來，實現其全面的戰略性目標」。王孝松表示，此前，特朗普在關稅問題上反覆無常，多次出爾反爾。此次宣稱降低關稅，也可能是他的一種談判策略，通過釋放看似緩和的信號，對中國進行戰略試探和心理施壓。

兩種可能結果

他進一步分析，如果中國在此時表現出談判的意願，美方可能會在後續談判中進一步提出苛刻條件；而如果中國不為所動，特朗普也可能會再次升級貿易戰。

美國問題專家呂祥強調，特朗普團隊決策盲目、混亂、立場反覆，此次「降稅」表態反映出其對關稅戰之反噬效應的一定認知，不一定表示特朗普將在長期策略上進行重大調整。雖說其他經濟體因實力不足在反制力度上有所差距，但中國的反制措施已對全球產生示範效應。中國「談打結合」立場明確，談判大門敞開，但並不寄望美方改變，而是以自身發展為根基，做好應對最壞局面的準備，爭取主動權。