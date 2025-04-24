香港郵政停寄美貨致藥物短缺 醫護質問共和黨議員如何應對｜有片
撰文：張涵語 王海
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美國德州共和黨眾議員勒特雷爾（Morgan Luttrell）4月16日在其選區召開市民大會（townhall），一位從事醫護行業的民眾指關稅導致美國藥物短缺，稱美國多數醫療用品和藥物供應來自中國，質問勒特雷爾會採取哪些行動阻止醫院陷入癱瘓。惟議員並未作出直接回答，僅表示正因為美國過份依賴外國製造業，才需要將它們搬回本國。
從網上的影片可見，一位名為Sarah的女士表示，美國失業率現時是4%，惟特朗普政府卻一直嚷著要將「工作帶回美國」。當地有不少小生意銷售中國製的商品。
一名從事醫療行業的女士，質問德州共和黨籍眾議員如何應對因關稅導致醫療物資短缺的問題：
她對特朗普的政策感到困惑，認為這似乎是向一群將會因關稅失去小本生意的民眾表示，他們與其小本經營賣T恤，不如返回工廠生產T恤。話音剛落，現場響起大量掌聲。
Sarah其後指她從事醫療行業，香港郵政剛宣布暫停運送輸往美國的貨品，惟美國有一半的醫療用品及91%的藥物供應來自中國。該女子警告美國一些醫院或很快面臨癱瘓，質問勒特雷爾會採取哪些措施阻止醫院陷入停擺。
勒特雷爾未作出直接回應，僅強調美國需將過往外包的一切帶回美國。他還稱美國原本主要是商品消費者，但從現在開始要成為製造者。
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