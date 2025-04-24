自己點火自己滅　特朗普應該主動大幅降低對華關稅！

145%的對華關稅太高，美國總統特朗普（Donald Trump）聲稱它將大幅下降。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也說，高關稅不可持續，中美貿易戰將會放緩。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）重複表明，美國與中國就達成一項貿易協議的談判「進展非常順利」。

中美貿易戰打到現在，美國主動提出可能降低關稅，是重大的信號。這是特朗普拋出的橄欖枝，希望中美快速談判降低關稅，還是說中美真的如美方所說溝通順暢，將公布降稅結果？

中國正在聯絡各方抵制特朗普關稅，沒有談判的跡象。美國不斷放話中美溝通順利，是自導自演，自說自話，是為了掩蓋關稅戰並沒有成功的窘迫。

關稅戰已經不是特朗普想要談就能談，想要停就能夠停的。

2025年4月19日，美國華盛頓，圖為民眾走上街頭抗議特朗普政府施政。（Reuters）

美國4月初公布對等關稅後，先是暫停關稅90天，唯獨保留中美高關稅，然後又說中美關稅太高要大幅降低。早知今日何必當初？這不是美國的仁慈和施捨，更不是美國的幡然悔悟，而是不得已而為之。

近期美國數度出現了罕見的「股債匯」三殺，讓特朗普感受到了危機。

主動挑起貿易衝突後不得已主動暫停關稅，這是美國承壓，第一回合較量已經輸了的寫照。中美高達145%的關稅，是情緒化的非理性的數字，這是一場壓力測試，一場膽小鬼遊戲。剛開打不到一個月美國就嫌關稅太高，美國的軟肋再度暴露無遺。

美國承受不住就應該有承受不住的樣子。不要指望自己承受不住反而讓其他國家馬上妥協。特朗普自己走上了制高點，就應該自己走下台階。

和宣佈對其他國家的關稅暫停90天一樣，既然特朗普嫌中美關稅太高，那就應該主動降低關稅。降到他認為合理的位置，雙方才能在合理的位置開展談判。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普式從勝利走向勝利，不斷渲染贏麻了，是踩着他國的臉面往自己身上貼金。這種傲慢和豪橫是前所未有的。要知道現在早不是30多年前蘇聯剛解體美國一家獨大的時期。美國單極霸權衰落至此，美國竟然還敢如此，是極大的失策。特朗普必須從贏麻了的神壇走下，中國也不允許美國站在贏了的神壇同自己談判。

美國不斷釋放中美溝通順利的信號，也有可能是在混淆視聽，暗示中國已經妥協正在同美國談判，意在分化中國聯合各方的努力。美國要降對華關稅，是策略，還是誠意，根本不好說。

特朗普經常前言不搭後語，今天承諾明天可能推翻，信譽基本已經喪失。比如前幾天特朗普還在信誓旦旦炮轟鮑威爾的行動總是「又遲又錯」，要鮑威爾「越早走越好」，4月22日他就改口稱，他「無意」解除聯邦儲備局主席鮑威爾的職務。

特朗普要降低對華關稅，如果是為了表達誠意，那麼這種口頭示好遠遠不夠。特朗普需要棲木立信重塑信任。如果真的有意降低高關稅，最好直接主動宣佈降關稅。