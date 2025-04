特朗普：兩三周內或與中國達成貿易協議　貝森特：有望達重大協議

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在他發動的貿易戰議題上立場明顯軟化。據美國媒體報導,特朗普政府正與90至100個國家進行貿易談判;特朗普指這代表很多國家都希望與美國做生意,期望在未來兩三個星期能與部份國家達成貿易協議,其中有可能包括中國。財長貝森特(Scott Bessent)同日否認《華爾街日報》報道指,華府正考慮大幅下調對華關稅稅率,可能由目前的145%,降到50%至65%。惟貝森特重申,預期美中貿易戰很快會降溫。兩國有機會在貿易方面達成重大協議。



綜合美國媒體報道,特朗普4月23日表示,美方每日都有同中方保持接觸,強調他與國家主席習近平擁有良好關係;特朗普同時敦促北京官員前往華盛頓直接進行談判。

特朗普又指中方多年來向美國進口貨品徴收巨額關稅,向美國傾銷大量產品,美國的關稅政策是希望讓製造業回歸,提供公平的競爭環境。

2025年4月23日,美國華盛頓,總統特朗普(Donald Trump)在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。(Reuters)

特朗普又指:「我希望我們能夠達成協議。否則,我們會制定一個價格,希望他們(中方官員)能來這裏,做出貢獻,如果他們不來,也沒關係。」

財政部長貝森特同日在華盛頓出席國際金融協會的活動時表示,美國和中國在貿易問題上「有機會達成一項重大協議」(there is an opportunity for a big deal here)。

2025年4月23日,美國華盛頓,財政部長貝森特(Scott Bessent)出席國際貨幣基金組織和世界銀行2025春季年會期間,出席國際金融協會 (IIF) 全球展望論壇並回答記者提問。(Reuters)

貝森特指:「如果他們想要重新平衡,我們就一起努力。」

他強調:「這是一個難得的機會。我想,如果橋水基金創辦人達利歐(Ray Dalio)要就此撰文,他可能會稱之為一次「美麗的再平衡」。