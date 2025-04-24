特朗普：兩三周內或與中國達成貿易協議　貝森特：有望達重大協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在他發動的貿易戰議題上立場明顯軟化。據美國媒體報導，特朗普政府正與90至100個國家進行貿易談判；特朗普指這代表很多國家都希望與美國做生意，期望在未來兩三個星期能與部份國家達成貿易協議，其中有可能包括中國。財長貝森特（Scott Bessent）同日否認《華爾街日報》報道指，華府正考慮大幅下調對華關稅稅率，可能由目前的145%，降到50%至65%。惟貝森特重申，預期美中貿易戰很快會降溫。兩國有機會在貿易方面達成重大協議。



綜合美國媒體報道，特朗普4月23日表示，美方每日都有同中方保持接觸，強調他與國家主席習近平擁有良好關係；特朗普同時敦促北京官員前往華盛頓直接進行談判。

特朗普又指中方多年來向美國進口貨品徴收巨額關稅，向美國傾銷大量產品，美國的關稅政策是希望讓製造業回歸，提供公平的競爭環境。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

特朗普又指：「我希望我們能夠達成協議。否則，我們會制定一個價格，希望他們（中方官員）能來這裏，做出貢獻，如果他們不來，也沒關係。」

財政部長貝森特同日在華盛頓出席國際金融協會的活動時表示，美國和中國在貿易問題上「有機會達成一項重大協議」（there is an opportunity for a big deal here）。

2025年4月23日，美國華盛頓，財政部長貝森特（Scott Bessent）出席國際貨幣基金組織和世界銀行2025春季年會期間，出席國際金融協會 (IIF) 全球展望論壇並回答記者提問。（Reuters）

貝森特指：「如果他們想要重新平衡，我們就一起努力。」

他強調：「這是一個難得的機會。我想，如果橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）要就此撰文，他可能會稱之為一次「美麗的再平衡」。