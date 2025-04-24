馬斯克與財長貝森特爆粗口角　「兩名中佬富豪在WWE摔角」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在其發動的貿易戰立場上有重大轉向，似乎暗示白宮內部就其施政也出現分歧。有美國媒體報道，特斯拉行政總裁及政府效率部（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）近日與財長貝森特（Scott Bessent）在白宮爆發激烈衝突；一向舉止溫和的貝森特用粗口罵馬斯克：「去你的」（fxxk you），而馬斯克也毫不示弱，叫他「大聲點」（say it louder）。

貝森特其後指責馬斯克的政府效率部「雷聲大，雨點小。」馬斯克則反嘲貝森特是索羅斯（George Soros）的代理人，旗下管理的對衝基金也一塌糊塗。



馬斯克近日已多番表明不滿特朗普政府的關稅政策，對中國及歐洲等的巨額關稅已顯然對他旗下車企Tesla構成嚴重影響，但貝森特卻一直為針對中國的關稅措施辯護。美國媒體Axios4月23日引述兩名目擊者報道，就在17日（上周四），在特朗普和一眾白宮官員能夠聽到的情況下，馬斯克和貝森特爆發一場罵戰，粗口滿天飛。

一名目擊者形容當時的情形指：「當時兩名中年億萬富豪以為正在白宮大廳上演WWE（世界摔角娛樂）節目。」

2025年3月22日，美國賓夕法尼亞州費城，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）參加NCAA男子摔跤錦標賽時歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

知情人士透露，一向舉止溫和的貝森特當時徹底被惹怒：「去你的！（F**k you）」。馬斯克不甘示弱：「大聲點！（Say it louder）」。

兩人其後展開人身攻擊，貝森特指馬斯克在DOGE預算削減的事情上誇大其詞，毫無進展（overpromising and under-delivering budget cuts）。馬斯克毫不示弱，狠批貝森特是著名投資人「索羅斯的代理人」（Soros agent），還嘲諷他曾管理的對沖基金一塌糊塗（a failed hedge fund）。

2025年4月24日，圖為特斯拉行政總裁，主導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk，左）與美國財長貝森特（Scott Bessent，右）。

在場人士指，衝突並非局限於白宮橢圓形辦公室，特朗普親眼目睹事態。他們沿着走廊繼續爭吵時，最終一名助手介入才將兩人分開。

據報道，二人爭吵的導火綫是針對美國國稅局（Internal Revenue Service，IRS）負責人的分歧，馬斯克希望任命Gary Shapley為國稅局代理局長，而貝森特則傾向於任命財政部副部長Michael Faulkender。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

據《紐約時報》的報道，Gary Shapley4月16日在貝森特不知情的情況下獲特朗普任命，出任國稅局代理局長，貝森特其後意識到這個職位應該歸他管轄，跑去跟特朗普告狀，特朗普其後在18日解僱Gary Shapley，並委任Michael Faulkender暫代局長一職。有媒體形容在這場鬥爭中，貝森特先贏馬斯克一仗。

當被問及關於二人吵架的報道時，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）淡化指：「總統的工作人員和內閣之間有時會存在分歧，但我們認為這是健康辯論過程的一部分。」