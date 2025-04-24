加拿大選舉提前投票人數創紀錄　民調：自由黨領先

距離下周一（4月28日）、加拿大大選投票日還有5天，加拿大選舉局證實提前投票首日湧入近200萬選民，創歷史新高。最新民調顯示，自由黨支持度從1月落後24個百分點，逆轉為領先保守黨5個百分點。



民調逆轉

根據加拿大廣播公司（CBC），自由黨支持度達50%，保守黨45%。哈佛出身的現任總理卡尼（Mark Carney）憑藉「經濟掌舵手」形象逆勢翻盤。

路透社稱，這名從政僅2個月的政治新人，挾2008年金融危機期間擔任加拿大央行行長、英國脫歐時執掌英格蘭銀行的資歷，成功將自由黨支持率從1月落後保守黨24個百分點，拉升至最新5個百分點領先優勢。

投票熱潮

4月18日提前投票首日，有近200萬選民參與投票，這是創紀錄的投票率。全國出現逾2小時排隊人潮。至21日期間，已登記的選民可以在上午9時至晚上9時之間在指定投票站提前投票。