2025年第一季度　美國188間企業破產　創2010年來新紀錄

國際評級機構標準普爾一項報告指出，2025年第一季度美國已有188間公司申請破產。創下自2010年第一季度金融危機以來最高記錄。



根據2025年《標準普爾全球市場情報報告》（S&P Global Market Intelligence Report），今年1月初到3月末，美國已有188家企業申請破產，比2024年第一季度的139家大幅增加，也是自2010年第一季度的254家以來的最高數字。

2024年共有694間公司申請破產。雖然這是十多年來的最高水平，但仍遠低於2009年金融危機期間1,836間的峰值。報告預測，這種頹勢今年似乎將會延續。

2019年2月28日，在美國猶他州鹽湖城舉行的 RootsTech 年度家譜活動上，與會者參觀基因技術公司23andMe的展位。（Reuters）

在2025年，一些著名美企如快時尚Forever 21和喬安百貨（Joann）已申請破產保護。最近，連鎖餐廳Hooters 和基因技術公司23andMe也啟動申請流程。