「波霸餐廳」Hooters風光不再　美國多間分店結業　擬申請破產

由於客流量減少導致財務困境，以讓女服務員穿着緊身T裇為顧客提供雞翼和啤酒而聞名的「波霸餐廳」Hooters，可能面臨破產。



根據彭博社（Bloomberg）報道，這間在全美擁有約300家分店的餐飲連鎖店正準備申請破產，同時在與債權人合作制定業務重組計劃。由於市場環境惡劣，該公司最近關閉了多間被認為表現不佳的門市。Hooters的困境也體現了休閒餐飲場所面臨的更大範圍挑戰，尤其是在經濟狀況變化和消費者偏好演變的背景下。

Hooters的辣妹服務生（IG@hooters）

該公司此前已於2021年透過資產支持債券籌集了約3億美元（約23億港元），這種融資結構允許企業使用特許經營費和其他資產作為抵押。這種稱為全業務證券化（whole-business securitization）的結構化債務形式，通常被連鎖餐廳、健身中心和其他特許經營業務量大的企業所採用。

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金融分析師指出，Hooters的債券表現近幾個月來減弱。由於收入下降影響了該公司履行還款義務的能力，克羅爾債券評級機構（The Kroll Bond Rating Agency）下調該公司證券化債務的評級。專家表示，未來幾個月對於該公司能否穩定營運，並繼續在餐飲業保持長期地位至關重要。