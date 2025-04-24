貿易戰震散對美元資產信心　黃金仲有得升？　一文看清最多持有國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日發動的貿易戰不但嚴重影響企業的供應鏈，也讓環球金融市場處於大上大落的動盪市格局。過往一直被視為跌市「避風港」的美金和美債今次一反常態遭到拋售，而金價卻一直破頂，都讓不少市場人士大感意外。美國這一波股債匯三殺局面，反映特朗普發動的關稅戰動搖市場對美元資產的信心，而黃金似乎就成為了大家避險的新寵。值得留意的是，目前持有黃金最多的國家同樣是美國，德國次之，中國則排第六。



回顧歷史，黃金是人類史上最悠久的固定資產，惟隨著貨幣流通的普及，其流動性就遠遠不如美元等貨幣。

美元曾經在二次世界大戰後的數十年間與美國的黃金儲備掛鉤，直到1971年，美國前總統尼克遜推出一系列經濟措施，其中影響最大的是宣布關閉「黃金窗口」（gold window），暫停美元與黃金之間的兌換，形同終結「布雷頓森林制度」（Bretton Woods system），來到1973年，布雷頓森林體系被浮動匯率制所取代；同時亦代表美元與黃金脫鉤。

圖為尼克遜基金會2023年11月28日在社交媒體Facebook上傳的圖片，照片中可以看到時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）在橢圓形辦公室工作。（尼克遜基金會Facebook）

Commodity Research Group（CRG）主席Edward Meir表示：「鑑於目前的地緣政治緊張局勢，各國央行希望分散資產配置，減少倚賴美元，擁有一些不會受到制裁的資產，而黃金就是其中一種符合上述條件的資產類別。」

以下是世界黃金協會（World Gold Council）統計，在2025年2月7日持有最多黃金的十大國家央行：

1. 美國：8133.5噸

2. 德國：3351.5噸

3. 意大利：2451.8噸

4. 法國：2437噸

5. 俄羅斯：2332.7噸

6. 中國：2279.6噸

2025年1月10日，德國慕尼黑，Pro Aurum金庫的保險箱裏堆放著金條。（Reuters）

7. 瑞士：1039.9噸

8. 印度：876.1噸

9. 日本：845.9噸

10. 土耳其：765噸

黃金市場在本周盤中觸及每盎司3500美元（約27,153港元）以上的紀錄高位一日後出現大幅回調，惟一位市場分析師表示，金價漲勢遠未結束，因為黃金的持有量嚴重不足，從某些指標來看仍很超值。

道明證券（TDS）的大宗商品策略主管Bart Melek最近表示，隨着黃金突破每盎司3400美元（約26,377港元）的拋物線走勢令金價「在某些技術水準上超買」，投資者可能會看到一些短期波動。

不過，他表示，從整體來看，黃金仍被投資者普遍忽視。

圖為2025年3月19日，美國聯儲局宣布維持利率不變，主席鮑威爾（Jerome Powell ）隨後發表講話。（Reuters）

上周，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）曾表示，聯儲局將等待更多有關經濟走勢的數據，再調整其當前的貨幣政策。

Melek表示，他預計疲弱的經濟增長將迫使聯儲局減息，推動投資者對黃金的需求。

他還表示，儘管持有黃金的機會成本將高企，但黃金仍是重要的避險資產。