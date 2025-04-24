印度因應克什米爾槍擊案叫停簽證　巴基斯坦宣布連串反制措施

印控克什米爾地區（又稱查謨和克什米爾邦，Jammu and Kashmir）發生針對遊客的槍擊案後，印度叫停巴基斯坦人的簽證，原因是印方指疑兇包括2名巴基斯坦人，加上承認責任的施襲組織被視為與巴基斯坦有關的激進組織。巴基斯坦周四（24日）稱印度的舉措「單方面、不公正、出於政治動機且缺乏法律依據」，宣布連串反制措施。



巴基斯坦宣布，立即關閉瓦加邊境將，擱置包括《西姆拉協定》在內所有雙邊協定，立即取消除錫克教朝聖者外所有根據南盟簽證豁免計劃（SVES）向印度公民簽發的簽證（在巴基斯坦的印度人被要求在48小時內離開），對所有印度擁有或印度營運的航空公司關閉巴基斯坦領空，暫停與印度的所有貿易，宣布印度駐伊斯蘭堡的國防、海軍和空軍顧問為不受歡迎的人（取消他們在高級委員會的職位，並且要求他們必須在4月30日前離國），到本月底印度駐伊斯蘭堡高級委員會職員將減少至30人。