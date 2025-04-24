克什米爾槍擊｜印度宣布與巴基斯坦外交關係降級　暫停水資源條約

印控克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生針對遊客的槍擊案，造成至少26人死亡、17人受傷後，印度總理莫迪（Narendra Modi）於23日召開特別安全內閣會議，會後宣布與巴基斯坦的外交關係降級，並將採取一系列措施，包括兩國之間的主要邊境檢查站立即關閉、驅逐外交官、不允許巴基斯坦國民持特殊簽證前往印度，印度並將立即暫停一項兩國共享水資源的條約。



2025年4月22日，印度總理莫迪（左穿白褲者）縮短了為期兩天的沙特阿拉伯之行，原因是印度控制的克什米爾旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近發生疑似武裝分子襲擊事件。（Reuters）

對巴基斯坦駐印軍事顧問被下令驅逐

印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）表示，已將巴基斯坦駐新德里高級專員公署的軍事顧問列為不受歡迎人物，並已要求離開；印度駐巴基斯坦的高級專員公署，人數將從55人減少到30人。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）於23日表示，將對襲擊事件的幕後主謀強烈反擊，又稱印度文明如此悠久，國家如此遼闊，不會被任何恐怖活動嚇倒。

2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備（Reuters）

路透社引述印度安全機構稱，前一日的襲擊造成25名印度人及1名尼泊爾人死亡，承認責任的反印度武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。

巴基斯坦否認支持「克什米爾抵抗組織」施襲，但表示在道德、政治和外交層面有提供支援。