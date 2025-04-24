克什米爾槍擊案　印軍追捕疑兇駁火1死　印度叫停巴基斯坦人簽證

印控克什米爾地區（又稱查謨和克什米爾邦，Jammu and Kashmir）4月22日發生針對遊客的槍擊案，26人死亡、17人受傷。印軍正追捕3名疑兇，軍方4月24日表示在案發現場附近烏德漢普爾（Udhampur）接觸到恐怖分子，爆發激烈槍戰，一名印度士兵喪生。由於印方指疑兇包括2名巴基斯坦人，加上承認責任的施襲組織被視為與巴基斯坦的激進組織有關，事件導致印度24日宣布叫停巴基斯坦人的簽證。



印度陸軍第16軍團「白騎士團」表示，他們與當地警方展開聯合行動，期間與恐怖分子發生槍戰，一名士兵受重傷不治身亡。

犧牲的印度士兵名為Hav Jhantu Ali Shaikh。（X/ @Whiteknight_IA）

印控克什米爾發生襲擊遊客事件後，印度政府稱當地存在恐怖分子。印控克什米爾警方周四發布通告，稱3名參與襲擊的武裝分子中有2人是巴基斯坦人。

印度總理莫迪（Narendra Modi）周四在社交平台X（舊稱Twitter）誓言：「印度將識別、追蹤和懲罰每一個恐怖分子、他們的操縱者和支持者。我們將追捕他們直到天涯海角。」

這次襲擊造成25名印度人及1名尼泊爾人死亡，據路透社指，承認責任的武裝組織「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance），屬於巴基斯坦激進組織Lashkar-e-Taiba（LeT）的分支。

印度經常指責鄰國巴基斯坦政府參與克什米爾叛亂。襲擊發生後，莫迪表示印巴外交關係降級，並將立即暫停1960年《印度河條約》（Indus Waters Treaty），「直到巴基斯坦可信地、不可撤銷地放棄對跨境恐怖主義的支持」。

印度外交部又在24日宣告即時叫停對巴基斯坦人的簽證服務，且所有已向巴基斯坦公民發出的簽證也會撤銷，部門也建議在巴基斯坦的印度公民盡早回國。

網絡上流傳片段，顯示有傷者躺在地上，身旁女子呼救

事發地點位於穆斯林佔多數、風景優美的熱門旅遊地區，近年隨着武裝暴力事件緩和，當地夏季吸引成千上萬的遊客。

克什米爾抵抗組織（Kashmir Resistance）在網上表示對這宗攻擊負責，並稱由於超過8.5萬名「外來者」在當地定居，該組織對「人口結構變化」表示不滿。