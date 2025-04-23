白宮稱收到18國貿易談判提案 美媒：日本、印度接近與美方達協議
撰文：劉耀洋
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美國白宮4月22日表示，特朗普政府已收到來自18個國家的貿易談判提案，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在內的官員本週分別將與34個國家舉行會議討論貿易問題。美媒同日報道，美方接近與日本、印度就關稅事宜達成一般協議，但各方似乎尚需磋商數月才能達成全面的最終協定。
路透社22日報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上強調，他們正快速行動，以確保上述協議提案符合美國人民及工人的利益。
儘管美方未公開有哪些國家向美國提出貿易談判提案，但據白宮此前發表的言論，這週似乎再有另外3個國家向美國提出貿易協議。
美國《政治報》（Politico）同日引述匿名消息人士稱，白宮雖然即將與日本和印度達成初步一般協議，但他們很可能會把棘手的細節留到以後再討論。
3名消息人士透露，在短期內未能達成全面協議的情況下，3方官員正努力促成簽署「諒解備忘錄」或一種類似的廣泛「協議架構」。
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