以色列取消27名法國議員和官員入境簽證　疑涉承認巴勒斯坦

一個即將訪問以色列的法國代表團4月21日表示，合共27名左翼議員與地方官員的入境以色列簽證被當局取消。以色列內政部表示，根據法律，當局可禁止可能危害以色列國家利益的人士入境，因此撤銷這批人的簽證。



代表團表示，部份成員所屬的政黨數十年來呼籲承認巴勒斯坦國。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）今月初表示，旗下政府或在6月承認巴勒斯坦國，以色列表示譴責。不過目前未知以色列是否因此做出取消入境簽證決定。

代表團中17名成員發表聯合聲明，他們所屬由法國綠黨與共產黨等組成的黨團，形容他們成為以色列「集體懲罰」的受害者，呼籲馬克龍政府介入，要求以方解釋，還強調團內27人原本應法國駐耶路撒冷領事館邀請，前往以巴地區訪問5天。但在出發前兩天，他們收到簽證被取消的通知。

圖為一個設計圖片，其中顯示持槍士兵模型的剪影投射在一個以色列國旗上。（NurPhoto via Getty）

代表團中餘下成員是法國左翼小鎮的鎮長與地方立法者。以色列今月初拒絕英國兩名工黨國會議員入境，懷疑她們傳播反以言論等，包括包括華裔議員楊緣（Yuan Yang），外相林德偉（David Lammy）表示反對。

聯合國在1947年通過181號決議，之後細化為兩國方案，主張在加沙地帶與約旦河西岸建立巴勒斯坦國與以色列並存，但以色列反對。聯合國中約150個成員國承認巴勒斯坦國，巴勒斯坦自2012年起擁有觀察國地位，獲允參與部份國際事務，但不具備完整成員國資格。