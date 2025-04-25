日網瘋傳「4.26東京8.3級大地震」　內閣府防災部籲民眾保持警惕

日本近來有不少針對本土發生大地震的預測，過去曾成功預測311東日本大地震的日本漫畫家竜樹諒，在漫畫《我所看見的未來》指出，今年7月5日或將發生大地震。言猶在耳，日本網上近日又傳出另一個預言，一名自稱有預言能力的沖繩男子金城保表示，4月26日（本周六）下午2時58分，東京灣北部將發生8.3級大地震，並觸發30米的海嘯，造成大量民眾恐慌和轉發這個信息。日本政府內閣防災部就此撰文，提醒民眾，以目前的科學知識，很難預測地震發生的具體日期、時間和地點，民眾應時刻保持警惕。



綜合日本媒體報道，日本網絡近來傳出一個預言，一名來自沖繩，自稱預言命中率高達98%的靈異人士金城保（Kinjo Tamotsu），預言日本當地時間4月26日下午2時58分，東京灣北部，即關東地區將發生8.3級大地震，東京灣將迎來巨浪，高樓大廈倒塌，地鐵被海水吞噬。超過30米的海嘯來襲，93分鐘後，東京將完全陷入黑暗。

日本網民分享有關4月26日東京發生大地震的預言：

鑑於該預言具體指出地震發生的日期、時間、地點及地震規模，立刻引起日本許多民眾的關注。

日本網上近日傳出一個預言，一名自稱有預言能力的沖繩男子表示，4月26日（本周六）下午2時58分，東京灣北部將發生8.3級大地震，並觸發30米的海嘯，造成大量民眾恐慌和轉發這個信息。日本政府內閣防災部就此撰文，提醒民眾，以目前的科學知識，很難預測地震發生的具體日期、時間和地點，民眾應時刻保持警惕。（X@julinda3）

針對網上傳出的預言，日本政府內閣防災部4月24日（周四）撰文回應，提醒民眾，以目前的科學知識，很難預測地震發生的具體日期、時間和地點，民眾應時刻保持警惕。

日本內閣府防災部就地震預言作出回應：

因此，請注意地震隨時都可能發生，您應該採取持續的預防措施，例如檢查避難場所和避難路線以及固定家具等。當您感到震動或發出海嘯警報時，也應立即撤離。