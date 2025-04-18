日本地震恐慌｜報告料大量建築物全毀　專家：一方法有助減少傷亡

日本政府中央防災會議及防災對策實行會議下的「南海海槽巨大地震對策檢討工作小組」日前發布最新報告，報告指出，一旦發生最大規模達9級的南海海槽地震，全國範圍內的建築物全倒與燒毀數量恐高達約235萬棟，死亡人數可能逼近29.8萬人，資產損失預估達224.9萬億日圓，經濟活動損失高達45.4萬億日圓；但若是持續推動住宅耐震化工程，將能有效減少損害規模。



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報告進一步分析，235萬棟的全倒與燒毀建築中，有約127.9萬棟因強烈搖晃倒塌、18.8萬棟遭海嘯摧毀，另有約76.7萬棟因地震引發火災而燒毀。雖然比2018年預估的250.4萬棟略有下降，但專家指出，這一改善主要得益於過去十年來耐震化工作的推進。

不過，報告指出，若能將現行約9成的住宅耐震化率提升至100％，就能減少因強震造成的全倒建築約七成。此外，若感震斷電器（感震斷路器）全面普及，則可將因火災燒毀的建築棟數減半。

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根據資料，日本住宅的耐震化率自2008年的約79％提升至2023年的約90％。然而，根據2014年訂定的《南海海槽地震防災對策推進基本計畫》，政府原本目標在2025年前全面改善耐震性不足的住宅，將全倒棟數減半，不過目前距離目標仍有差距。

報告也提醒，若前震造成的建築損傷未及時修復，後續地震將進一步惡化建築損毀，可能再增加約3.1萬棟全倒建築。能登半島地震也顯示地區間的防災對策落差明顯，地方政府與居民需要及早因應。

日本政府自2014年制定《南海海槽地震防災對策推進基本計畫》以來，已經過了十年，為了重新檢討該計畫，本次報告將成為修改基本計畫的重要依據。報告建議，應強化對住宅與建築物的耐震診斷與補強工程，推動補助與稅制優惠政策，加速感震斷電器的普及，同時強化事前復興規劃與社區防災力的整體提升，報告最後也強調：

「只要各方積極實施對策，損害就能顯著降低。」



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