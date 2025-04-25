特朗普遭「友好」民調顯示支持度不足5成　怒批梅鐸不作為

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任接近百天，推出的政策至今仍充滿不少爭議，導致他的整體支持度在多個民調都不足5成，當中包括立場親特朗普的霍士新聞（Fox News）。他4月24日在社交平台發文，炮轟梅鐸（Rubert Murdoch）「走數」。



《紐約郵報》24日報道，霍士新聞、《經濟學人》（Econmist）與市場調查機構YouGov、以及AtlasIntel分別公布特朗普的民調結果，在整體支持度上，順次序為44%、41%及46%。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

而比較三個民調結果，特朗普在霍士新聞的整體不支持度（55%）及經濟支持度（38%）上都是三者最差，反而移民政策的支持度（47%）則是三者中最高。不過整體而言，無論是整體支持度、經濟和移民政策的支持度，不滿的比例都是較多。

報道曝光後，特朗普在自家社交平台Truth Social怒轟霍士新聞老闆梅鐸，指對方多年來都稱有意取消有關民調，惟一直都沒做到。他批評民調多年來都錯誤看待自己及MAGA，又認為梅鐸應整頓旗下的《華爾街日報》，形容這份「糟透的」報章立場親中。