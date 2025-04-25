彭博社：日本不打算加入特朗普政府發起的「圍堵中國貿易集團」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的貿易戰正酣之際，有美國媒體報道，美國正與日本政府進行貿易談判，惟日本現任及前任政府官員皆表示，若美國想讓日本加入對抗中國的貿易集團，日本放棄加入，因為日本與中國之間的貿易關係亦相當重要。



彭博社4月24日報道，日本官員指日方正設法處理美國對日美雙邊貿易所關注的議題，其中包括汽車及農產品，期望說服特朗普豁免對日本提出的關稅。日本政府正致力在暫緩實施「對等關稅」的90日內，與美方達成貿易協議，期望在6月舉行的七大工業國（G7）峰會前敲定最終協議文本。

據報道，日方並不想捲入美國向中國加強施加貿易壓力的任何計劃，以免窒礙日本與中國之間的經貿關係。事實上，中國是日本的最大貿易夥伴，亦是日本進口貨品和原料的主要來源國。

2022年7月21日，圖為中國與日本國旗。（Reuters）

報道指，雖然美國仍未對日本提出任何與中國有關的具體要求，惟一旦出現這方面的要求，日本政府計劃優先考慮自身利益。日方官員也指，日本已多次向中國表達在晶片出口及半導體管制方面，日方將不會與美方完全結盟。

負責與日方進行談判的美國財長貝森特（Scott Bessent）本月曾表示，美國將致力與盟友達成貿易協議，「之後我們將能形成一個團體來與中國接觸」。彭博社亦曾報導，美國準備要求一些冀望豁免關稅的國家，減少與中國的經濟往來，以強化美國對中國的談判籌碼，迫使中國在貿易議題讓步。

報道提及，日方談判代表經濟再生大臣赤澤亮正不久將再赴華盛頓，進行第二輪談判。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，右）周三（16日）親身與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正（左）會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

執政自民黨議員及前外相河野太郎23日曾表示，「就經濟安全問題及與中國有關的供應鏈，我們必須相當慎重」。

日本除了想解決與美國之間的貿易紛爭，亦希望中國能夠恢復進口日本海產與牛肉。日本多個代表團正準備或計劃前往中國進行訪問，以改善日中關係。