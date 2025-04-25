美國2024年入口3.4萬億中國貨　緣何這類商品獲豁免「對等關稅」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向中國發動貿易戰，開徵高達145%的關稅。有外國媒體整理2024年的貿易數據，發現美國去年從中國購入價值4,390億美元（約3.4萬億港元）的商品，是其向中國出售商品價值（1435億美元，約1.1億港元）的3倍。換言之，美中貿易逆差（trade deficit）高達2950億美元（約2.29萬億港元），而這也是特朗普執意透過高關稅，重塑美中貿易關係的主因。值得注意的是，特朗普在4月11日向智能手機和電腦相關產品豁免125%的「對等關稅」，只保留20%的芬太尼關稅，以下是獲得豁免的產品清單。



美國2024年從中國入口1017億美元（約7890億港元）的電子產品（現時關稅20%）：

類別 進口貨值

智能手機 417億美元（約3235億港元）

電腦 367億美元（約2847億港元）

路由器 77億美元（約597.4億港元）

電腦部件 65億美元（約504億港元）

電腦顯示器 51億美元（約396億港元）

Lenovo - Tab M10 FULL-HD 4G-LTE 通話平板電腦

集成電路和半導體 15億美元（約116.4億港元）

生產半導體機器 9億美元（約70億港元）

平面顯示器和觸控螢幕 6億美元（約46.55億港元）

快閃記憶體/ 4億美元（約31億港元）

固態資料儲存設備

半導體裝置 4億美元（約31億美元）

（包括二極體、電晶體、LED）

值得留意的是，美國2024年從中國進口417億美元（約3235億港元）的智能手機，這個數字佔美國從中國進口產品總貨值的9%；亦佔美國從全球進口智能手機總貨值的81%。

2025年4月19日，中國重慶，蘋果專門店內展示 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max，吸引顧客探索最新機型。（Getty）

除此之外，美國2024年從中國分別進口51億美元（約396億港元）的電腦顯示器，6億美元（約46.55億港元）的平面顯示器及觸控螢幕和367億美元（約2847億港元）的電腦。

上述從中國進口產品佔美國從全球進口相關產品的比例高達78%、34%和26%。

2025年4月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）會晤。（Reuters）

這些數字可以說明在智能手機和電腦領域，美國高度依賴中國入口的產品。這間接解釋了為何特朗普選擇暫時豁免向這類產品開徵「對等關稅」。