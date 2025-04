「特朗普已經輸掉了對華貿易戰」

三周前,美國總統特朗普宣佈了醖釀已久的「對等關稅」,規模和範圍遠超外界預期。各國在憤怒和憂慮中尋找對策時,中國已「11箭齊發」,率先對美採取反制措施。



面對美國的步步施壓,中國誓言「奉陪到底」。特朗普政府的關稅訛詐,在中國這裏算是踢到了鋼板。



多家外媒分析指出,中國在這場較量中手握多張王牌,包括日益多樣化的出口市場、難以被取代的供應鏈、對關鍵戰略礦產的掌控等。此外,特朗普在第一任期內發動的貿易戰,已促使中國降低了對美國進口產品的依賴程度。

而在美國,貿易戰及混亂的政策已導致其國內經濟增長預期大幅下調,金融市場受到重創。失去最大市場的美國農民怨聲載道,離不開中國貨的「關稅難民」湧入中國電商平台。美國民眾對特朗普政府的不滿情緒迅速升温。

包括諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)、《紐約時報》知名專欄作家弗里德曼(Thomas Loren Friedman)在內的眾多知名專家學者認為,特朗普會輸掉對華貿易戰。

在國內外壓力下,白宮、美國財長接連「降調」。特朗普當地時間4月22日否認會對中國採取「強硬態度」,並認為能與中國達成協議,「大幅下調」對華關稅。

「談,大門敞開;打,奉陪到底」。對於美方挑起的這場貿易戰,中國的立場是明確一貫的。此前,中方已多次強調,中方不願打,但也不怕打。美國的倒行逆施,不得人心,終將以失敗告終。

韓媒《韓民族日報》4月17日報道稱,面對特朗普政府的貿易宣戰,中國之所以寸步不讓,根源在於兩國迥異的貿易結構。中國主要向美國出口消費品,而美國對華出口則以工業原材料和中間產品為主。這意味着隨着雙方關稅升級,美國民眾在日常生活中感受到的「關稅之痛」將更加明顯。

韓國對外經濟政策研究院中國組組長鄭智賢(音)分析指出,依賴中國消費品的美國民眾將更強烈感受到關稅衝擊。由於美國難以找到中國產消費品的替代品,恐將面臨物價上漲壓力。相比之下,中國自特朗普第一任期以來,已積極佈局進口多元化戰略,不僅建立了替代供應渠道,原材料自給率也顯著提升。

報道指出,在特朗普第一任期經歷貿易戰後,中國已逐步降低對美國進口商品的依賴度,美國商品佔中國進口總額比重從2017年的8.4%降至去年的6.4%。

美國大豆協會(American Soybean Association)主席,本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭(Caleb Ragland)近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」(I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War)投書。(美國大豆協會網站)