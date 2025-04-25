「特朗普已經輸掉了對華貿易戰」

三周前，美國總統特朗普宣佈了醖釀已久的「對等關稅」，規模和範圍遠超外界預期。各國在憤怒和憂慮中尋找對策時，中國已「11箭齊發」，率先對美採取反制措施。



面對美國的步步施壓，中國誓言「奉陪到底」。特朗普政府的關稅訛詐，在中國這裏算是踢到了鋼板。



多家外媒分析指出，中國在這場較量中手握多張王牌，包括日益多樣化的出口市場、難以被取代的供應鏈、對關鍵戰略礦產的掌控等。此外，特朗普在第一任期內發動的貿易戰，已促使中國降低了對美國進口產品的依賴程度。

而在美國，貿易戰及混亂的政策已導致其國內經濟增長預期大幅下調，金融市場受到重創。失去最大市場的美國農民怨聲載道，離不開中國貨的「關稅難民」湧入中國電商平台。美國民眾對特朗普政府的不滿情緒迅速升温。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）等眾多知名專家學者認為，特朗普會輸掉對華貿易戰。（網絡圖片）

包括諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）、《紐約時報》知名專欄作家弗里德曼（Thomas Loren Friedman）在內的眾多知名專家學者認為，特朗普會輸掉對華貿易戰。

在國內外壓力下，白宮、美國財長接連「降調」。特朗普當地時間4月22日否認會對中國採取「強硬態度」，並認為能與中國達成協議，「大幅下調」對華關稅。

「談，大門敞開；打，奉陪到底」。對於美方挑起的這場貿易戰，中國的立場是明確一貫的。此前，中方已多次強調，中方不願打，但也不怕打。美國的倒行逆施，不得人心，終將以失敗告終。

中國外交部發言人林劍強調中方對美國關稅戰，必然奉陪到底。（外交部網站）

「中國佈局已久，美國痛感更強」

韓媒《韓民族日報》4月17日報道稱，面對特朗普政府的貿易宣戰，中國之所以寸步不讓，根源在於兩國迥異的貿易結構。中國主要向美國出口消費品，而美國對華出口則以工業原材料和中間產品為主。這意味着隨着雙方關稅升級，美國民眾在日常生活中感受到的「關稅之痛」將更加明顯。

韓國對外經濟政策研究院中國組組長鄭智賢（音）分析指出，依賴中國消費品的美國民眾將更強烈感受到關稅衝擊。由於美國難以找到中國產消費品的替代品，恐將面臨物價上漲壓力。相比之下，中國自特朗普第一任期以來，已積極佈局進口多元化戰略，不僅建立了替代供應渠道，原材料自給率也顯著提升。

報道指出，在特朗普第一任期經歷貿易戰後，中國已逐步降低對美國進口商品的依賴度，美國商品佔中國進口總額比重從2017年的8.4%降至去年的6.4%。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

以大豆為例，中國多年來一直是美國大豆的最大買家，2024年美國對華大豆出口總額近128億美元，約為其大豆出口總額的一半。不過自特朗普第一任期以來，美國大豆在中國市場的份額已大幅萎縮。

《日經亞洲》指出，2017年，美國大豆佔中國大豆進口總量的近40%，但到2024年，這一比例降至20%左右。巴西大豆的進口量則從2017年的50%攀升至70%。此外，報道還發現，中國自今年1月中旬起就凍結了美國大豆和玉米的採購訂單，同時增加了從巴西等國的採購。

同樣的情況也出現在能源領域。航運數據顯示，截至4月18日，中國停止進口美國液化天然氣（LNG）的時間已經持續70天，不斷刷新五年來的間隔紀錄。

彭博社此前報道稱，美國國務卿魯比奧今年1月曾宣稱，LNG應成為貿易談判的「籌碼」，但中國並未配合。報道還指出，中國政府實現關鍵能源供應多樣化的努力已見成效，「中國推進自力更生阻礙了特朗普樂見的能源交易。」

在科技領域，中國近年來也在積極佈局。彭博社專欄作者凱瑟琳·索貝克（Catherine Thorbecke）日前在一篇評論中寫道，多年來，中國科技行業一直在應對出口限制，這迫使其以更少的資源做更多的事情，並推動了自上而下的支持，以實現更廣泛的科技目標。

2022年4月14日，美國路易斯安那州卡梅倫縣的Cheniere Sabine Pass液化天然氣出口（LNG）裝置，一艘 LNG油輪在拖船引導下航行。（Reuters）

索貝克指出，貿易戰下，反倒是那些依賴中國供應商的硅谷公司將受到衝擊。美國暫緩智能手機、電腦等電子產品的關稅已經說明「中國甚至無需談判就能獲得這些豁免」。

「你不能發動一場贏不了的戰爭」

「與中國打貿易戰是一個非常糟糕的主意」，《大西洋月刊》4月18日以此為題，刊登其特約撰稿人湯普森（Derek Thompson）的文章。

作者指出，特朗普對待貿易戰的態度，就和他裁撤美國政府部門一樣隨心所欲、缺乏深思熟慮。但兩者的不同點在於，特朗普能在一天內炒了美國政府僱員，卻不能在一天內解決與中國的貿易戰。

「對於某些產品類別——智能手機、筆記本電腦、玩具、鋰電池——我們很難想象如何迅速與中國脱鈎，因為中國在這些類別的進口中佔了很大份額。」密歇根州立大學教授、供應鏈管理專家傑森·米勒（Jason Miller）說。

2019年5月9日，美國華盛頓，在蘋果卡內基圖書館盛大開幕和媒體預覽期間，一名蘋果商店員工走過新店的iPhone插圖。（Reuters）

據米勒梳理，美國對中國依賴最深的商品可以分為兩類，一類是家庭日用品。在美國所有進口商品中，中國產品佔可拆卸硬殼兒童安全座椅的99%、寵物玩具的96%、烹飪用具的95%、兒童塗色書的93%、微波爐的88%，以及12歲以下兒童玩具的70%以上。

在高關稅下，「這些商品要麼根本買不到，要麼價格翻倍。」米勒說。

第二類是對美國製造業和能源至關重要的金屬和電子產品。中國在鋰、鎳、鈷、錳等金屬的全球加工中佔據50%以上的份額，中國一旦收緊出口管制，美國可能很快就面臨電池和電網儲能價格飆升的局面，這將推高能源價格，並大幅增加電動汽車的成本。

文章稱，美國無法找到中國玩具和電子產品的替代者，因為沒有其他國家可以如此高效地生產那麼多玩具或手機，但中國卻能更容易地調整其供應鏈，應對與美國的貿易戰。

美國無法找到中國玩具和電子產品的替代者，圖為沃爾瑪超巿內的玩具部。（路透社）

澳洲廣播公司（ABC）也指出，從電子產品、機械、服裝、鞋類等製成品到各種建築材料，中國幾乎在所有消費品領域都佔據主導地位，這也是美國為什麼要從中國購買這些商品的原因。

值得一提的是，報道指出，兩年前美國還能向中國出口大量晶片，但在特朗普發動新一輪貿易戰之前，美國已經在很大程度上禁止了晶片對華出口，這導致其在這方面「幾乎沒有任何籌碼」。

「正如特朗普經常說的，你永遠不應該發動一場你贏不了的戰爭。」報道寫道。

「為什麼特朗普會輸掉貿易戰？因為他的人不知道自己在做什麼，也不知道自己想要什麼。」4月16日，美國紐約市立大學教授、2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼以此為題發表署名文章，直指在此輪貿易戰中，「佔上風的是中國，而不是美國」。

克魯格曼指出，特朗普不懂貿易的真正含義，即貿易的重點在於「你能買什麼，並非你能賣什麼」。他解釋說，美國賣給中國的多是農產品，中國可以輕鬆地找到替代，而美國卻很難找到中國商品的替代品。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）4月16日發表文章，以「為何特朗普會輸掉貿易戰」為題。

美國智庫彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam S. Posen）也發表了類似觀點。他本月初在《外交事務》雜誌上發文，指出中國在關稅戰中佔據「升級主導」（escalation dominance）優勢，即「一方有能力以一種讓對手不利或代價高昂的方式升級衝突，而對手卻無法以同樣的方式反擊」。

文章指出，美國在減少對中國產品的依賴之前就展開貿易戰，幾乎註定失敗，且代價慘重。他說：「華盛頓，而不是北京，正在把所有賭注押在一手必輸的牌上。」

《世界是平的》作者、美國《紐約時報》專欄作家弗里德曼日前接受《紐約時報》專訪時毫不掩飾對特朗普的不滿，再次將其團隊比作「小丑」。他尤其提到，特朗普的貿易戰策略存在諸多問題，目的不明確，手段不理智，不僅傷害了自身，還疏遠了盟友；相比之下，「中國不會像特朗普那樣胡來」，中國專注於相關產業發展且成果顯著。

《紐約時報》知名專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）

「虛張聲勢已被識破」

「特朗普已經輸掉了對中國的貿易戰」，英國《每日電訊報》4月15日以此為題，刊登其世界經濟編輯普里查德（Ambrose Evans-Pritchard）的文章。他認為，考慮到中國的金融和全球貿易實力，中國幾乎不可能屈服。

相反，儘管特朗普堅持告訴全世界，他不會在關稅問題上讓步，而且「沒有人能逃脱責任」，但當他看到美國汽車價格將飆升後，很快對加拿大和墨西哥做出了讓步；他在發現美國製造的iPhone價格或飆升至3000美元以上後，宣佈豁免對智能手機、電腦、晶片等電子產品的「對等關稅」。

普里查德指出，除了特朗普的支持者，世界各地的人都能看到，特朗普的虛張聲勢已經被識破。

對於其他觀察者來說，美國混亂的貿易政策所帶來的影響已遠超貿易戰本身，更嚴重損害了美國的產業，動搖世界對美國的信心。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

就在美方低調宣佈豁免手機、電腦等電子產品「對等關稅」後兩天，美國商務部長盧特尼克宣稱關稅只是暫緩執行，這些產品將面臨單獨關稅。

索貝克直言，這場豁免電子產品關稅的鬧劇暴露了貿易戰中的所有錯誤，創造了一個充滿不確定性的環境，使得任何形式的長期規劃、尤其是重大投資或人才招募，都變得幾乎不可能。

她解釋說，撤回關稅的動作表明，要麼特朗普認識到了這些關稅對美國公司的傷害，要麼就是大科技公司的負責人買通了他。如果是前者，說明美國當前的貿易政策存在根本性問題；如果是後者，則更令人擔憂，說明那些對白宮沒有影響力的企業該做好應對更大沖擊的準備了。

美國關稅政策引發搶購潮。（視覺中國）

「所有的反覆無常都在加劇不確定性，讓經商變得異常艱難，」索貝克寫道，「這最終有可能扼殺美國的科技雄心和創新。」

特朗普的貿易政策也讓美國市場吸引力嚴重褪色。美國國家公共廣播電台（NPR）網站4月21日指出，幾十年來，美國金融體系一直被視為全球最穩定、最強大的金融體系之一。但現在，人們擔心特朗普政策的不確定性可能讓全球投資者對美國失去信心。

美國前財長耶倫上周受訪時坦言，投資者似乎開始迴避美元資產。她表示，美國國債收益率的飆升令人擔憂，近期美國債券市場的動盪和美元的疲軟反映出「信心的喪失」。

特朗普政府貿易戰政策朝令夕改，造成罕見「股債滙」三殺現象，美元指數近日急挫至100以下。（Trading Economics）

還想脅迫他國選邊站隊？

眼看醖釀已久的貿易戰落得一地雞毛，美國試圖集中精力對付中國。多家境外媒體報道，消息人士透露，美國正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。

對此，中國商務部新聞發言人回應稱，近期，美國打着所謂「對等」旗號對所有貿易伙伴濫施關稅，同時又脅迫各方與其開啟所謂「對等關稅」談判。這是打着「對等」的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。

商務部新聞發言人強調：

綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。

在半島電視台網站看來，對大多數國家來說，今天的中國是比美國大得多的貿易伙伴，這限制了特朗普對他們的施壓。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所今年1月發布的報告顯示，截至2023年，全球約70%的經濟體（145個）與中國的貿易額超過了與美國的貿易額；中國是60個經濟體的最大貿易伙伴，幾乎是美國（33個）的兩倍。

報告指出，自2018年-2019年中美貿易戰以來，中國在國際貿易中對美國的領先優勢不斷擴大。2018年，全球有92個經濟體與中國的貿易額是其與美國貿易額的兩倍多，到2023年，已有112個經濟體達到這一水平。

美國德州共和黨眾議員勒特雷爾（Morgan Luttrell）4月16日出席市民大會，一位從事醫護行業的民眾指關稅導致美國藥物短缺，稱美國多數醫療用品和藥物供應來自中國，責問勒特雷爾會採取哪些行動阻止醫院陷入癱瘓。（影片截圖）

「如果特朗普的目的之一是傷害中國，那麼他的第一次攻擊就失敗了。」半島電視台網站寫道。

「特朗普似乎不明白中國的貿易流有多重要，」法國外貿銀行經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）說，「而且，他沒有（為其他經濟體）提供太多『胡蘿蔔』，比如增加投資。所以，我認為他不會得到他想要的東西。」

在埃雷羅看來，一些與美國貿易關係特別深厚的國家可能會對其妥協，「拒絕從中國進口」，然而，「對於大多數美國的其他貿易伙伴而言，中國在供應鏈中的存在是如此巨大，脱鈎幾乎是不可能的。」

「特朗普的貿易政策是短視的，」埃雷羅指出，「試圖撬動與中國的貿易往來，在那些美國設有軍事基地的國家或許會奏效……他們或許不得不接受美國的關切。但對大多數國家，尤其是全球南方國家來說，特朗普越是威脅，這些國家就越會站在中國一邊。」