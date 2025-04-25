關稅談判羅生門｜美國堅稱正與中國談判　北京：不要混淆視聽

美國堅稱正與中國談判後，中國外交部周五（25日）繼續否認稱，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。中方呼籲美方不要混淆視聽。



在例行記者會上，路透社記者提問，特朗普稱，美中貿易談判仍在進行中，白宮官員稱本周已進行較低層級的談判，美中雙方工作人員也通電話，因為美方正試圖與中方接觸，請問中方是否願意參與貿易談判。中國外交部發言人郭嘉昆稱：「關於你提到的第一個問題，昨天我和商務部的同事已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。」

美國近日不斷有消息稱中美之間正在談判、中美關稅戰很快會降溫甚至會達成協議。美國總統特朗普周三表明，希望與中國達成「公平的協議」。

特朗普稱，美國每天都同中國直接聯繫，並說：「一切都在積極地進行着」。至於美國何時可降低關稅，他說，這取決於中方。

中國外交部發言人郭嘉昆周四在例行記者會上說，有關中美正在談判等都是假消息。他強調，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

2025年3月25日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部官網）

中國商務部發言人何亞東當天也在例行記者會上說，目前中美未進行任何經貿談判，任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。

中國商務部新聞發言人何亞東2024年6月20日召開例行新聞發布會。（中國商務部官方網站）

特朗普當地時間周四對記者說，中美兩國代表在當天上午已舉行會談，並強調雙方持續保持接觸。