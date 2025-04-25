特朗普2028帽T恤開售網議：2032還連任？Elon Musk籲「未雨綢繆」

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。外媒認為，這可能表明特朗普有意競選第3個任期。美國政府效率部（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）就特朗普2032年第4次連任的假設發表言論，呼籲「未雨綢繆」。



在X，一名用戶發布一張印有競選文字「特朗普2032」的棒球帽照片，馬斯克對這名用戶發布的帖子發表評論，稱：「未雨綢繆（Think ahead）！」

根據特朗普網上商店，紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，網站特別註明帽子和衣服是美國製造。

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

下一屆美國總統選舉將於2028年舉行。特朗普此前不排除參選第三任期的可能性，並表示「有辦法」讓他參選。

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

一款印有「特朗普2028」字樣的棒球帽和T恤現已在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的網上商店上架。紅色棒球帽的價格為50美元，紅色、黑色T恤36美元，特別註明是美國製造。（網頁截圖）

美國憲法修正案之一規定，無論何人，總統任期不得超過兩屆，一屆的時間是四年。