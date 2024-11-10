美國大選｜賭盤預測2028美國總統　「他」勝算最高力壓米歇爾

美國總統大選投票才剛落幕，多個預測平台賭盤已經開始預測2028年會是誰當選新一任美國總統，特朗普（Donald Trump、又譯川普）副手萬斯（J.D. Vance）勝率最高，被視為是贏得2028年總統大位的熱門人選，其次才是前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）。



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Newsweek、霍士等報道，賭盤早已把焦點轉至2028年總統大選，許多平台青睞特朗普副手萬斯，Bookies.com賭盤預測萬斯當選可能性為40%，SportsBettingDime則認為萬斯有25%機會當選。除了萬斯，預測名單也包括加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）與前第一夫人米歇爾。

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SportsBettingDime的希爾（William Hill）指出，到2028年大選的時候，萬斯將年滿44歲，若真的當選，將成為美國史上第三年輕的總統，僅次於前總統羅斯福（Theodore Roosevelt，就職時42歲）以及前總統甘迺迪（John F Kennedy，就職時43歲）。

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依據這兩間平台預測，賓夕法尼亞州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）可能角逐總統競選，前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、保守派評論家卡爾森（Tucker Carlson）也可能是候選人。

在2024年總統大選預測上，多間賭盤都認為是特朗普當選，預測市場平台Polymarket勝率飆至62%，平台Kalshi的特朗普勝率則是58.6%，隨著選舉開票陸續結果出爐，特朗普至今橫掃301張選舉人票篤定當選。

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