關稅談判各執一詞　中美哪方更可信？美媒節目爆激烈辯論

自中美貿易衝突再次激化後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次聲稱已就相關問題與華磋商，然而中方卻堅決否認相關說法。網上隨即出現不少「應該相信哪方」的討論，而這一問題甚至成為美媒4月24日播出節目的重點議題，甚至導致在場嘉賓爆發激烈的辯論。



特朗普於24日就中國外交部稱中美談判有進展是「假消息」一事作出回應，稱中美雙方當天上午才進行會談。而當日參與節目《阿比·菲利普新聞之夜》（News Night With Abby Phillip）的嘉賓便是就這一新聞進行討論、評論。

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

由於當日在場的人士大多數持偏向不信任特朗普的立場，節目嘉賓之一、作家薩爾貢（Batya Ungar-Sargon）期間一度情緒激動地質問其他人：「你們怎麼站在中國這邊？這太瘋狂了！」

薩爾貢認為，她們沒有理由相信美國最大的對手—中國，而不相信由8100萬美國人民選出來的總統。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

對此，美國演員、評論員John Fugelsang則反問道：「你怎麼能不相信中國，而去相信特朗普呢？」他指出，特朗普自第一任期上任以來作出的種種令人失信的舉動，包括退出伊朗核協議、退出《巴黎氣候協定》等等。

John Fugelsang坦言：「事到如今，我為何還要相信特朗普會說出一句可信的話。」

2017年3月31日，美國電視節目主持人、演員John Fugelsang在紐約市主持一場節目。（Getty）

最後，主持人「打圓場」終止雙方辯論，稱無論相信哪一方，事實上中美關稅談判似乎並沒有太多的實質進展。

而這場關稅談判羅生門仍持續進行中，中國外交部25日繼續否認稱，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判；特朗普則告訴《時代》雜誌，中國國家主席習近平已致電他，又指華府正與中國積極談判以達成關稅協議。