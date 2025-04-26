特朗普稱不會取消對華關稅 除非中方提供實質好處：例如開放市場
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月25日表示，他不會取消對中國的關稅，除非中方給予美國一些實質的好處，例如將中國市場對美開放。
美媒25日報道，特朗普前往羅馬參加已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮途中，在空軍一號上對記者發表講話。
他指出，除非中方向美國提供「實質性的東西」（something that’s substantial），否則他不會取消對華關稅。
當被記者追問甚麼才算是「實質性的東西」時，特朗普提出「開放中國（市場）」（Open China）的想法，讓美方進入中國開展業務、銷售美國產品。他形容：「這將一個巨大的勝利。」
另外，特朗普也提到，其他各國也必須在7月的期限前與美國達成貿易協議，否則可能面臨高額的關稅，並指美國或不會再次暫緩實施「對等關稅」。
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