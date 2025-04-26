特朗普：俄烏非常接近達成和平協議　雙方應舉行高層會談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月25日在社交媒體表示，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議，並呼籲雙方直接展開高層會談，以達成最終協議。



路透社和法媒25日報道，特朗普在社交媒體Truth Social上稱，俄烏雙方已經同意協議中大部分的重點，應該現在就停止殺戮。他表示，美方會在需要的地方提供協助，以制止這場殘酷、毫無意義的戰爭。

而美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）同日在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤時，雙方也曾討論恢復俄烏直接就戰爭進行談判的可能性。

2025年4月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上稱，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議。（網上圖片）

特朗普同日曾被記者問到他是否會在羅馬出席已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）見面，但他未有作正面回答。不過，後者此前曾表示，由於「重要軍事會議」關係，他可能無法參加方濟各的葬禮。

澤連斯基重申：克里米亞屬於烏克蘭

另外，澤連斯基在基輔向記者重申克里米亞屬於烏克蘭，他強調：「我們的立場沒有改變，只有烏克蘭人民有權決定烏克蘭的領土。烏克蘭憲法明定，所有暫時被佔領的領土都屬於烏克蘭。」

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

特朗普此前在25日刊出的《時代》雜誌訪問中表示，任何協議中，克里米亞都將繼續留在俄羅斯（Crimea will stay with Russia），又指「澤連斯基明白」。