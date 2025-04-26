貿易戰勢重挫美國服裝業　3次票投特朗普CEO哀求：推遲實施關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日發動的貿易戰正酣之際，對本土中小企的影響已逐漸浮現。有英國媒體報道，特朗普向中國開徵的145%「對等關稅」和對其他貿易夥伴徵收的10%關稅，讓美國許多服裝和紡織企業的高層都感到困惑。他們普遍認為高額關稅不太可能實現特朗普提倡的，讓更多製造業回歸美國的目標，而且加稅會導致企業倒閉。其中一名曾3次在總統大選中支持特朗普的服裝公司行政總裁在網上撰文，請求特朗普推遲實施高額關稅和對小額豁免包裹（de minimis）的禁令。



英國《衛報》4月25日報道，時尚品牌Cuts Clothing的創辦人博雷利 (Steven Borrelli) 表示，自己在2016、2020和2024年大選中皆投票支持特朗普。他原則上支持特朗普提出的備受爭議的計劃，即透過對進口產品徵收全面關稅來提振經濟，惟他同時指希望特朗普政府重新考慮如何執行計劃。

博雷利受訪時表示：「特朗普支持商業，我不認為他想損害美國的就業。我同意這個計劃的構想，惟需要要給我們更多時間。我們只是希望有更多的時間來適應政策的變化，以免在此期間破壞我們的業務。」

美國一名服裝品牌的行政總裁撰文請求特朗普推遲實施關稅和小額包裹禁令：

博雷利4月16日在社交平台上向特朗普發出公開呼籲，警告稱：「這種情況每持續一天，就會有更多的企業倒閉，」並要求將關稅政策推遲最多一年實施。「我相信他會做正確的決定，我只是希望他盡快作出正確決定。」

博雷利表示自己是服裝品牌CUTS的創辦人。這是一間白手起家的企業，已有八年歷史，是實現美國夢的真實典範。在過去的八年裏，他的公司年收入達到數百萬美元，取得了巨大的成功，為數百人提供就業機會，他相信他是在美國取得繁榮的代表。

博雷利坦承：「我在2016、2020和2024年都投票給你，因為我相信你對國家的願景——現在我仍然相信。然而，最近的關稅變化發生得太快了。取消小額包裹政策，同時將對中國的關稅從25%提高到 145%，將導致數千家像我創辦的CUTS這類電子商務公司倒閉，這些企業白手起家，取得成功，為美國創造就業機會，現在正在這個國家享受著辛勤勞動的成果。」

美國服裝品牌行政總裁對特朗普向中國徵收145%關稅感到無奈：

博雷利指：「我理解並支持「美國優先」的目標——我們完全認同這項使命。但處理這些變化的方式卻為我們這樣的品牌帶來巨大的不確定性。透過對越南和其他國家徵收關稅，然後又如此迅速地調高關稅，我們不知道該怎麼辦。更重要的是，我們需要時間來適應新的政策。」

博雷利又提到小額包裹的政策：「我們很自豪地使用了該豁免。 2016年，您提到利用「希拉里漏洞」（Hillary Clinton loophole）來降低稅收。我尊重您的這項做法。這才是聰明商人該做的事。同樣，我們利用小額豁免包裹作為在全球市場上競爭的一種方式。取消這項政策，再加上突然實施的高額關稅，將讓我們目前的盈利模式變得不可持續。」

博雷利嘗試澄清自己的立場：「我寫這封信的目的不是要反對你們，而是與你們站在一起，幫助你們完成讓美國再次偉大的使命。我們希望保護美國的就業機會並幫助製造業復甦。 CUTS已準備好幫助引領這項改革，惟這不可能一蹴而就。」

博雷利的要求是：「取消小額豁免包裹和提高中國關稅都應該推遲，以便美國公司有足夠的時間做出反應。對於生產企業來說，這至少需要9到12個月。這段時間將使我們以及像我們這樣的公司進行調整，建立新的製造工廠，甚至追求符合您願景的美國生產。」

2025年4月26日，圖為曾3次投票支持美國總統特朗普（Donald Trump）的服裝品牌行政總裁博雷利（Steven Borrelli，左）。（X@stevenborrelli）2025年4月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）準備啟程前往意大利羅馬參加教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮。（Reuters）

博雷利最後寫到：「我謙卑地請求您認真對待此事。這種情況每持續一天，就會有更多的企業倒閉。解決一個問題但傷害為你投票的人並不是最好的結果。總統先生，我們相信您，我們知道有些事情您看到而我們看不到。我希望你們考慮到這一點——這樣我們才能共同努力，讓美國再次偉大。」