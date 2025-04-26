澤連斯基留守基輔出席軍事會議　料缺席教宗喪禮　或與特朗普無緣

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周五（4月25日）表示，由於他有重要的軍事會議，可能會缺席羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）周六的葬禮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則將出席葬禮。



法媒報道，俄軍星期四向基輔發動一發動致命襲擊，造成12人死亡。澤連斯基周五到遭襲擊地點視察時說：「如果我趕不及，我們將派適當級別的代表出席教宗方濟各的葬禮。」

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

他說，第一夫人葉蓮娜（Olena Zelenska）將會聯同烏克蘭外長出席教宗方濟各的葬禮。他當天有幾場軍事會議，他留在基輔「很重要」。

澤連斯基此前曾表示，他將與夫人一起出席教宗方濟各的葬禮，並希望在那裏與特朗普會面。特朗普正向基輔和莫斯科施壓，要俄烏簽署和平協議，結束持續三年多的戰爭。

外界此前猜測各國領導人可能會在教宗方濟各葬禮期間舉行會談，討論俄烏戰爭問題，但法國總統府星期五已表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將不會主持任何此類會談。

特朗普只計劃在羅馬僅停留約15小時，在教宗方濟各葬禮結束後就返回美國。

2025年4月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前往羅馬參加已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮途中，在空軍一號上對記者發表講話。（Reuters）

美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周五就俄烏和平協議舉行第四次會談，俄方稱會談具有建設意義，有助於縮小俄美之間在烏克蘭和其他問題上的分歧。

本文獲《聯合早報》授權轉載

