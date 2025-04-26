英美財長會晤　討論兩國貿易問題　冀達協議緩解關稅影響

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）4月25日在國際貨幣組織（IMF）組織的世界財長會議上，與美國財長貝森特（Scott Bessent）進行會面，並討論一項貿易協議。此次會議的主要議題是關於對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的進口關稅擔憂。



路透社報道，李韻晴25日在社交平台X上發文稱：「英美關係為大西洋兩岸的企業和勞動人民帶來繁榮。今天我會見美國財長貝森特，討論英美經濟繁榮協議，以及達成符合雙方國家利益協議的目標。」

美國財政部則在聲明中表示，貝森特指出兩國需要在公平互惠貿易方面取得進展，雙方還就「稅收、金融創新、科技合作進行了積極討論」。

與許多其他國家一樣，英國希望通過與特朗普政府達成經濟協議，來緩解關稅的影響。此外，李韻晴還表示改善與歐盟的商業關係也同樣重要，因歐盟整體購買英國更多的出口產品。

2025年4月24日，英國財政大臣李韻晴（RachelReeves）在國際貨幣組織（IMF）2025春季年會上發言。（Reuters）

李韻晴向英國廣播公司（BBC）表示：「我理解為何人們如此關注我們與美國的貿易關係。但實際上，我們與歐洲的貿易關係可以說更為重要，因為他們是我們最近的鄰居和貿易夥伴。」

她在本週較早時稱，英國不會急於與美國達成協議，並排除在食品標準方面做出讓步的可能性，因這可能會危及英國增加對歐盟食品出口的能力。