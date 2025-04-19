英國停售Toblerone三角黑朱古力棒
撰文：洪怡霖
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多間英媒周五（18日）報道，食品製造商Mondelez International確認，其360克Toblerone黑巧克力因「口味變化」及業務調整不再於英國銷售。
Toblerone於1908年創立，以蜂蜜杏仁牛軋糖和三角形設計的朱古力聞名，其黑巧克力版本自1969年上市，含50%可可，深受消費者喜愛。品牌名稱源自創始人Tobler姓氏與意大利「Torrone」（蜂蜜杏仁牛軋糖）的結合，包裝上的馬特洪峰圖案更增添瑞士風情。
Mondelez表示，將持續投資Toblerone，但未說明是否在其他地區停產該產品。消息傳出後，英國連鎖超市Waitrose網站的黑巧克力Toblerone迅速售罄，社交媒體上消費者紛紛搶購。
根據英國廣播公司（BBC），停產背後，可可價格飆升是重要因素。英國國家統計局數據顯示，截至2023年3月，巧克力價格年增13.6%，2024年12月可可價格更創歷史新高。
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