大阪世博女遊客昏迷 送院後不治 外界憂慮避暑設施不足
撰文：張子傑
出版：更新：
日本傳媒4月25日報道，大阪・關西世博會場有一名遊客昏迷，送院後證實不治。會場開幕至今雖然傳出多宗中暑等問題送院的情況，但今次則是首次有遊客喪生。
《產經新聞》引述主辦世博的日本國際博覽會協會人士報道，事主是一名50多歲女性，她24日在世博會場內表示身體不適，場內醫生於是為她提供治療。
女事主的情況其後惡化，當局在下午2時半左右安排救護車送院，當時她已經昏迷，救護人員一度為她進行心外壓，但送院後證實不治。
世博13日開幕後，協會每日都會公布入場人數等資料，但沒按傳媒要求披露場內有否出現傷患等數字。不過當局表示正調整方針，今後將會發表有關數據。
報道指，世博會場遼闊，惟遮蔭設施或休息地方不足，外界憂慮夏天來臨時，場內或有不少人因為中暑等問題而身體不適。而場內的診所可應付病徵較輕微的個案，情況嚴重的病人則需要送到大阪市等地的醫院接受治療。
日本大阪世博會驚現「爛尾樓」 這國家展館竟仍未開放 原因曝光大阪世博保安員被訪客逼「當眾下跪叩頭道歉」震撼日本網民｜有片大阪世博｜巨型高達為何半跪？與橫濱展出時造型不同 一文看奧秘大阪世博｜吉祥物變了魷魚絲？賣相獵奇「似動靜脈」味道卻獲讚