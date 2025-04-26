大阪世博女遊客昏迷　送院後不治　外界憂慮避暑設施不足

日本傳媒4月25日報道，大阪・關西世博會場有一名遊客昏迷，送院後證實不治。會場開幕至今雖然傳出多宗中暑等問題送院的情況，但今次則是首次有遊客喪生。



《產經新聞》引述主辦世博的日本國際博覽會協會人士報道，事主是一名50多歲女性，她24日在世博會場內表示身體不適，場內醫生於是為她提供治療。

女事主的情況其後惡化，當局在下午2時半左右安排救護車送院，當時她已經昏迷，救護人員一度為她進行心外壓，但送院後證實不治。

圖為2025年4月13日，大阪世博開幕當天的鳥瞰圖。（Kyodo/via REUTERS）

世博13日開幕後，協會每日都會公布入場人數等資料，但沒按傳媒要求披露場內有否出現傷患等數字。不過當局表示正調整方針，今後將會發表有關數據。

報道指，世博會場遼闊，惟遮蔭設施或休息地方不足，外界憂慮夏天來臨時，場內或有不少人因為中暑等問題而身體不適。而場內的診所可應付病徵較輕微的個案，情況嚴重的病人則需要送到大阪市等地的醫院接受治療。