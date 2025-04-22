大阪世博｜吉祥物變了魷魚絲？賣相獵奇「似動靜脈」味道卻獲讚

2025大阪世博於4月13日正式開幕，官方吉祥物為紅藍相間的「脈脈（ミャクミャク）（Myaku-Myaku）」，其獨特造型引發正反兩極評價。一名網友近日在社群平台 X 分享照片，指出大會以脈脈為造型設計了一款魷魚絲，鮮豔的紅藍配色相當獵奇，引發大批網友熱議。



大阪世博：2025年4月13日，民眾與世博吉祥物「脈脈」合照（Reuters）

2025大阪世博以吉祥物脈脈為靈感設計出一款魷魚絲。（X / @itacchiku）

這名網友在世博試營運期前往現場，在商店架上發現一款「脈脈大人魷魚絲」的點心。從他分享的照片中，魷魚絲的顏色和脈脈一樣是鮮艷的紅藍色，外觀像血管一樣盤根錯節，還延伸出細絲，看起來有點驚悚。他在貼文說，「關西博覽會是一個可怕的地方，他們將脈脈大人切成碎片，裝袋然後出售。」此外，他補充，「這不是食物的顏色，調味也太瘋狂，但奇怪的是，吃起來其實還蠻好吃的。」

貼文一出引發討論，大部分網友覺得這個食物很詭異：

．「太可怕了」

．「它太噁心了，而且色素太豐富」

．「哇，我不需要它。從顏色來看，它似乎對你的健康有害...」

．「這讓我沒胃口」

．「我想看它的成分表」

．「從某種意義上來說，世博會崩潰了」



另外也有一票網友表示，紅色代表動脈，藍色代表靜脈。更有網友打趣地說，「如果你吃了它，你就會被脈脈接管」。

日媒報道，儘管這款食物的顏色讓人吃不下去，但紅色部分是醃薑味，藍色部分是彈珠汽水味，都是大阪的特色。外觀如此特殊，讓人看過一次就永遠不會忘記。

脈脈在官方徵選吉祥物時，從近2000件參賽作品中脫穎而出。它的紅色象徵細胞繁殖，藍色代表水的流動，連接着人類的永恆脈搏。此外，它的名字發音也取自日本擬聲詞，意思帶有脈動感，象徵生命與創意的延續，與今年世博會主題遙相呼應。

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