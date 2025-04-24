日本大阪世博會驚現「爛尾樓」　這國家展館竟仍未開放　原因曝光

日前開幕的日本大阪世博會，竟出現爛尾樓。



其中由尼泊爾自行出資興建的場館，由於部分費用仍未支付，導致工程自1月起全面停擺，開門時間遙遙無期，世博會表示將全力協助。

由尼泊爾自行出資興建的大阪世博場館，由於部分費用仍未支付工程停擺，開門時間遙遙無期。（YouTube@KTV NEWS）

除尼泊爾外還有這些展館還未開放 點圖放大瀏覽：

+ 14

《日本新聞網》（NNN）報道，尼泊爾館於2023年8月動工，目前外觀工程已完成約9成，然而，因尼泊爾方面未能如期支付建設公司應得款項，導致工程被迫中斷。根據知情人士透露，雖然尼泊爾方面一再保證將支付費用，但至今未有實際行動。

報道引述相關人士表示：

尼泊爾方面口頭上多次承諾會付款，但實際上始終沒有匯款。我們原本是以配合開幕為目標在進行工程。

報道指出，顯示雙方協調過程中似乎出現困難。

儘管如此，大阪世博會表示，目前尼泊爾方面仍表達持續參展的意願，協會也將提供必要協助，世博發言人指出：

我們了解情況的複雜性，也會儘量支援讓各國順利參展。

根據資料顯示，2025年世博會於日本大阪舉行，展期為4月13日至10月13日共半年，地點為大阪灣岸的人工島夢洲，是大阪繼1970年後第2次承辦綜合型世界博覽會，除主辦國日本，共有海外159個國家及地區、9個國際組織參展。

【延伸閱讀】大阪世博保安員被訪客逼「當眾下跪叩頭道歉」震撼日本網民（點圖放大瀏覽）：

+ 15

延伸閱讀：

做受關稅影響產業的靠山 賴清德高喊「朝野團結一致」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】