大阪世博｜巨型高達為何半跪？與橫濱展出時造型不同　一文看奧秘

日本大阪世博會4月13日在大阪市人工島「夢洲」正式開放，其中「高達未來館」（GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION）門前設置的巨型高達雕像吸引不少遊客。有粉絲好奇為何巨型高達是半跪下，造型和之前在橫濱時也略有不同。以下是世博會高達巨像背後的奧秘。



世博高達為何半跪？

日媒《御宅族綜研》（オタク総研）報道，這台巨型高達 RX-78F00/E 是來自橫濱高達工廠（YOKOHAMA GUNDAM FACTORY）的舊立像改造而來，但改成單膝跪地、右手伸向天空的獨特姿勢，與此前其他高達立像採取站立的姿勢不同。

萬代南夢宮集團（Bandai Namco）解釋：「該姿勢象徵向未來與太空伸手。」

報道談到，據指高達跪下是因為世博展館建設指南的要求，展館與展品高度原則上不得超過12米，但若超過的部份水平投射面積不超過建築面積一半的話，最高可達20米，即世博「大屋頂環」的最高高度。

原本站立的高達只有18米，但為了在夢洲上展出添加穩定用的地台，合起來超過20米。這才改成跪姿。

大阪世博的巨型建築物「大屋頂環」（The Grand Ring）。（expo2025.or.jp）

與在橫濱時有和不同？

巨型高達原本在橫濱高達工廠（YOKOHAMA GUNDAM FACTORY）展出，原來的型號是RX-78F00，不僅全身關節可動，還可以作出下蹲及模擬步行等動作。

在橫濱展出4年到2024年3月後，高達除了跪下，還加裝幾塊藍色透明「太陽能板」裝甲，移到夢洲為大阪世博參展。這幾塊裝甲在形狀上致敬夢洲本身的不規則五邊形，同時影射夢洲上的巨型太陽能發電板。