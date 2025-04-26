美國網紅大鬧韓國　褻瀆慰安婦像致官司纏身財困　學者：咎由自取

美國「迷惑系」網紅強尼．索馬利（Johnny Somali）早前在韓國大鬧踢到鐵板。3月7日他在首爾西區地方法院出庭，對於被指控的妨礙商業等罪名表示認罪，但之後恐仍將面臨長達10年刑期。有韓國媒體報道，索馬利因官司纏身陷入財困。一名正協助他的網紅分享指，索馬利被禁止離境，韓國政府不讓他在當地工作，亦不給予任何支持。



韓國時報（Korea Times）4月25日報道，索馬利因其在韓國的離譜行為而陷入財困。另一位YouTuber Legal Mindset分享了他的近況：「索馬利被禁止離境，韓國政府不讓他在當地工作，也不給予任何財務支持。索馬利現在身無分文，我只能協助他。別無選擇。如果我不幫他，他就會餓死。」貼文下方還附上一個PayPal捐款鏈接，請求為索馬利的法律費用捐款。

針對這一情況，誠信女子大學教授、韓國文化知名學者Seo Kyoung-duk同日在社交平台批評索馬利的行為，稱其陷入財困是「咎由自取」。

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事實上，索馬利的「出位」言行早就讓他惡名昭著。

2023年，索馬利在日本因涉嫌非法進入建築工地而被捕，最終被驅逐出境。在此之前，他曾在地鐵上拿廣島和長崎原爆事件嘲諷日本乘客。這種為博流量、行為無下限的直播主，在日本被稱為「迷惑系」網紅。

索馬利以拍攝爭議性影像吸引點擊，曾被人當街痛毆。（IG@johnnysomalia）

索馬利去年在韓國一連串引發爭議行為包括：10月9日，他褻瀆首爾市的紀念慰安婦雕像，對其親吻並表演一段淫穢舞蹈；10月17日，他在一家超商飲酒遭店員阻止後上傳影片，一邊大聲播放音樂，一邊將泡麵倒在餐飲區桌上。他還曾在地鐵或公車上大聲播放朝鮮音樂及朝鮮領導人金正恩的演說，因此被趕下車。這些行為激怒了韓國網友，放話要「處理」索馬利。直播紀錄顯示，索馬利至少三次被人當街痛毆。