美國保險公司CEO槍殺案　疑犯Luigi Mangione對謀殺指控不認罪

涉嫌槍殺美國聯合健康保險公司CEO湯普森（Brian Thompson）的疑犯曼吉奧（Luigi Mangione），4月25日出庭時表示對聯邦謀殺指控不認罪。檢察官則正式宣布對疑犯尋求死刑判決。



據美媒報道，26歲的曼吉奧在地區法官加內特（Margaret Garnett）詢問他是否理解起訴書的內容時，回答 「是的」；當被問及他希望如何辯護時，他僅簡單地說了句 「無罪」。

2024年12月19日，涉嫌槍殺美國聯合健康集團高層湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione（左二，橙色衣服），從賓夕凡尼亞州引渡到紐約州後步出直升機停機坪。（Reuters）

曼吉奧的聯邦起訴書中包括一項使用槍支謀殺的指控，該指控或會導致其被判處死刑。起訴書還指控他犯下跟蹤罪和槍支罪。由於死刑案件牽涉許多法律問題，曼吉奧的案件進展比非死刑案緩慢許多。

聯邦檢察官日前提交一份必要通知，表明他們打算判處死刑。幾週前，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）宣布，她將指示聯邦檢察官對她所說的「政治暴力行為」和「震驚美國的有預謀的冷血暗殺」尋求死刑。