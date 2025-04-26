美國貿易代表署：正與日本等多國談判 事成或取消10%現有關稅
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球多國宣布「對等關稅」，其後在9日暫緩實施該政策90日，改為向大部份貿易夥伴開徵10%的關稅。英國媒體報道，美國貿易代表署（U.S. Trade Representative's office）25日表示，正與日本等多國商議新的貿易安排，以消除或降低大多數國家目前10%的關稅稅率。
《華爾街日報》同日報道，據了解一份談判條款草案的人士透露，為簡化美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所謂的「對等關稅」談判，美國官員計劃使用貿易代表辦署制定的一個框架，該框架列出了談判的廣泛類別。
消息人士指，這些談判類別包括：關稅和配額；非關稅貿易壁壘，例如針對美國商品的監管；數碼貿易；產品原產地規則；經濟安全及其他商業問題。
據路透社同日報道，美國貿易代表署發言人在一封電子郵件中表示，正與日本及多國進行貿易談判，而這些談判富實質意義的和涉及技術條款，惟總統特朗普「擁有是否與任何國家達成替代安排的最終決定權」（ultimately will determine whether to proceed with alternative arrangements with any country）。
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