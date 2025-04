美國貿易代表署：正與日本等多國談判　事成或取消10%現有關稅

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)4月2日向全球多國宣布「對等關稅」,其後在9日暫緩實施該政策90日,改為向大部份貿易夥伴開徵10%的關稅。英國媒體報道,美國貿易代表署(U.S. Trade Representative's office)25日表示,正與日本等多國商議新的貿易安排,以消除或降低大多數國家目前10%的關稅稅率。



《華爾街日報》同日報道,據了解一份談判條款草案的人士透露,為簡化美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)所謂的「對等關稅」談判,美國官員計劃使用貿易代表辦署制定的一個框架,該框架列出了談判的廣泛類別。

圖為2023年1月17日,美國貿易代表署(USTR)(Twitter@United States Trade Representative)

消息人士指,這些談判類別包括:關稅和配額;非關稅貿易壁壘,例如針對美國商品的監管;數碼貿易;產品原產地規則;經濟安全及其他商業問題。

2025年4月8日,美國華盛頓國會山莊,貿易代表格里爾(Jamieson Greer)出席參議院財政委員會(Senate Finance Committee)就總統特朗普(Donald Trump)貿易政策舉行的聽證會。(Reuters)

據路透社同日報道,美國貿易代表署發言人在一封電子郵件中表示,正與日本及多國進行貿易談判,而這些談判富實質意義的和涉及技術條款,惟總統特朗普「擁有是否與任何國家達成替代安排的最終決定權」(ultimately will determine whether to proceed with alternative arrangements with any country)。