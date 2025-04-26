教宗方濟各喪禮結束　靈柩將送往羅馬聖母大殿

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上離世，享壽88歲，其靈柩於聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）開放三天供信眾瞻仰後，羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Farrell）於25日晚上8時（香港時間26日凌晨2時）主持封棺儀式，26日上午10時（香港時間26日下午4時）在聖伯多祿廣場舉行殯葬彌撒，之後方濟各的靈柩將送往羅馬聖母大殿，遺體安葬在聖母大殿內。《香港01》將持續更新整個過程。



【18:08】喪禮彌撒結束，方濟各靈柩重回聖伯多祿大殿內，之後將送往羅馬聖母大殿，遺體安葬在聖母大殿內。

【17:38】感恩禮結束，之後舉行告別禮。

【16:58】梵蒂岡稱，現場信友超過20萬人。

【16:22】現場誦垂憐頌和集禱經，之後恭讀宗徒大事錄，並誦答唱詠，恭讀聖保祿宗徒致斐理伯人書，恭讀聖若望福音。

【16:00】喪禮彌撒開始，隊伍開始入場。方濟各靈柩由聖伯多祿大殿搬出聖伯多祿廣場。

【15:51】喪禮彌撒尚有幾分鐘變開始，教堂鐘聲響起，梵蒂岡稱，廣場內有5萬人，廣場前有10萬人聚集。

2025年4月26日，教宗方濟各的葬禮彌撒在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。（Reuters）

【15:30】喪禮彌撒及送喪儀式直播開始。殯葬彌撒26日上午10時（香港時間26日下午4時）於聖伯多祿廣場舉行，之後方濟各的靈柩將送往羅馬聖母大殿，遺體安葬在聖母大殿內。

【14:56】美國前總統拜登與夫人吉爾抵達聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）。

2025年4月26日，教宗方濟各的葬禮彌撒在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。美國總統特朗普出席。（Reuters）

【14:10】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）抵達羅馬。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）較早前亦在Truth Social表示自己抵達羅馬。澤連斯基辦公室其後表示，兩人已會在羅馬會面。

2025年4月26日，教宗方濟各的葬禮彌撒在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與夫人出席。（Reuters）

周五（4月25日）晚上7時，結束公眾瞻仰遺容，晚上8時至9時進行封棺儀式，

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和路透社25日報道，梵蒂岡當日稱，連日來有大量民眾向方濟各瞻仰道別，他們列隊走過棺材，有人邊走邊祈禱，有些人高舉手機拍攝。由於出席人數超出預期，梵蒂岡甚至一度將大教堂的開放時間延長。

為期三天的開放瞻仰時間於25日晚結束，梵蒂岡指，這3天共有超過25萬人向方濟各道別。

2025年4月25日，從意大利首都羅馬觀望，當日有大量信眾排隊進入梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）瞻仰已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）的遺容。（Reuters）

封棺儀式結束

據梵蒂岡新聞報道，在閉門進行封棺儀式上，拉韋利大主教（Archbishop Diego Ravelli）為方濟各的臉部蒙上一層白色絲綢面紗，法瑞爾則在方濟各遺體上灑上聖水。

按照傳統，教廷內侍在封棺前將幾件物品放入棺材中，包括方濟各的披肩、他任職期間鑄造的硬幣以及總結其任期亮點的契約，儀式最後以一首讚美詩歌中結束。

當局在葬禮舉行前，已開始加強保安，包括在屋頂上部署狙擊手戒備，以及在空中部署無人機進行監視。羅馬市中心26日預計將實行交通管制，以便運送方濟各遺體的送葬車隊駛往羅馬聖母大殿。

根據遺矚，方濟各將葬在羅馬聖母大殿的教堂，墳墓銘文刻上「方濟各」的拉丁文，料最快周日向公眾開放。

2025年4月25日，已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）的封棺儀式在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行。（Reuters）

另外，梵蒂岡表示，已確認有160個外國代表團出席葬禮，其中包括50位國家元首和10名在位君主。

已確認參加葬禮的外國政要包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國前總統拜登（Joe Biden）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）等等。