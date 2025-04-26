特朗普對中國徵高關稅　Amazon商戶無奈加價：情況不可持續

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月向全球發動的貿易戰，其中對中國進口貨品開徵高達145%的關稅，對美國本土企業的影響已逐漸浮現。據美國媒體報道，由於特朗普的高關稅政策，知名電商亞馬遜（Amazon）的部份商戶正逐步提高數百種暢銷商品的售價。有數據顯示，最近數週，在亞馬遜平台上約有25%的價格上漲來自中國的賣家。許多美國商戶正積極尋找越南、墨西哥和印度等國家的新供貨商。



美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）4月25日報道，過去10年來，Aaron Cordovez一直在亞馬遜上銷售廚房用具。現在他陷入困境，因為他的大部份產品都是在中國製造。

Zulay Kitchen創辦人Aaron Cordovez表示，他的公司正「盡快」將生產線轉移到印度、墨西哥和其他市場。儘管在特朗普的貿易戰下，這些市場的關稅亦有所提高，惟與中國商品徵收的關稅（145%）相比，增幅還是較小。他說，這一過程可能至少需要一至兩年才能完成。

Zulay Kitchen亦暫時提高部分奶泡器、烤棉花糖棒和其他產品的價格。該公司暢銷的廚房濾網現在售價為12.99美元（約101港元），而在特朗普4月初公布「對等關稅」前售價為9.99美元（約78港元）。

由於進口成本上升，亞馬遜平台上的賣家紛紛提高尿布、冰箱貼、項鍊等暢銷商品的價格。電商軟件公司SmartScout追蹤亞馬遜上自4月9日（特朗普暫緩實施對等關稅當日）以來價格上漲的930種產品，包括服裝、珠寶、家居用品、辦公用品、電子產品和玩具等貨品類別，平均漲價29%。

2020年11月25日，美國紐約史泰登島，圖為亞馬遜的配送中心標誌。（Reuters）

SmartScout行政總裁Scott Needham表示，他們觀察到的價格上漲中約有25%是由中國賣家提出。上週，不銹鋼首飾製造商Ursteel將其四種產品的價格上調了6.50美元（約50港元），而服裝品牌Chouyatou則將其部分連身裙的價格上調了2美元（約15.5港元）。兩家公司均來自中國浙江省。

2024年8月13日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在與Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）用電話通話時，被網民指使用內地品牌安克（Anker）的充電寶。（Reuters，左，安克香港官網照片，右）

SmartScout的數據顯示，中國電子產品品牌、亞馬遜平台最大賣家之一安克創新科技(Anker）已上調其在美國銷售的五分之一產品的價格，其中包括一款便攜式行動電源，價格從110美元（約853港元）上調至135美元（約1047港元）。

健康與美容品牌Pure Daily Care的聯合創辦人Dave Dama表示，在中國生產一款護膚產品的價格已從10美元（約78港元）上漲至25美元（約194港元）。他坦承，大多數亞馬遜商戶別無選擇，只能提高價格。

2025年4月26日，圖為美國健康與美容品牌Pure Daily Care的美容產品。（Pure Daily Care官網）

Dave Dama無奈指：「如果你過往以40美元（約310港元）的價格銷售某件商品，最終能賺取7至8美元（約54至62港元）的利潤，現在有了這些關稅，那種日子就一去不復返。你不能再這樣做了，這是不可持續的。」