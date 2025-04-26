教宗方濟各喪禮｜81歲法國修女獲破例　站近靈柩悼念老朋友

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，享年88歲。他的靈柩自周三（22日）起在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）開放信眾瞻仰3天。期間一位81歲的法國修女Genevieve Jeanningros獲破例，被允許近距離站在教宗靈柩旁邊，向自己的老朋友進行悼念。



法媒報道，教宗靈柩周圍留有一片通常為紅衣主教、神父及主教（均為男性）保留的區域，以向教宗表達敬意。公眾則不被允許進入該區域。

該修女為教宗方濟各的老朋友，兩人首次見面是在2005年，當時她從羅馬前往布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）參加杜凱 (Leonie Duquet) 的葬禮，杜凱也是一名法國修女。

Genevieve以服務LGBTQ+社區而聞名， 教宗方濟各在疫情後恢復公眾接見，Genevieve 她每週都會去探望教宗。