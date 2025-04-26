教宗方濟各離世｜公眾瞻仰變打卡熱點！遊客遺體前微笑自拍惹公憤

天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前病逝，成千上萬名民眾近日湧入梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），向教宗致上最後敬意，豈料莊嚴的追思現場卻被一些民眾，擅自違反規定自拍，甚至在鏡頭前微笑，引發眾怒。



有民眾擅自違反規定自拍，甚至在鏡頭前微笑，引發眾怒。（X圖片）

綜合外媒報導，儘管教廷明確要求瞻仰遺容的民眾，不得拍照，甚至提醒民眾收起自拍棒，但仍有不少人無視規定，在教宗遺體前自拍，甚至微笑入鏡，並上傳至社群媒體。此舉引來其他悼念者強烈反感，認為這是對逝者極大的不敬。

來自英國的男子吉爾森南（Martin Gilsenan）表示，「當我們走到靈柩前時，有工作人員要求大家把手機收起來，尤其是自拍棒。」他指出：

「但仍有許多人在偷拍，還有人流露出不悅。」



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他的妻子凱薩琳則直言，「我對這些人竟然還在拍照感到非常驚訝，也覺得非常不舒服。」另一名來自英國威爾斯的女子維納布爾斯（Janine Venables）也指出：

「之前在西斯汀教堂大家都被禁止拍照，結果這裡居然有人對著棺木自拍，這真的很出乎我意料。」



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而這些流傳在網路的自拍照，也引起網友抨擊，被砲轟「冷血」、「自戀」，以及「缺乏尊重」。宗教界人士也感到憂心，認為這是現代社會過度沉迷社群媒體、對莊重時刻失去同理心的警訊。

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