曾揚言遣返 特朗普政府撤回決定 恢復受影響國際學生合法身份
撰文：聯合早報
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美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府4月25日宣布，恢復數百名外國學生的合法身份，但當局接下來將針對終止國際學生合法身份制定框架。換言之，這些國際學生的簽證不排除日後仍會被撤銷。
特朗普政府律師25日在法院透露，美國移民與海關執法局（ICE）已在着手恢復一些國際學生的合法身份。
特朗普政府以打擊校園反猶太主義和遣返非法移民之名，無預警撤銷多名國際學生的簽證，或從留學生和訪問學者信息系統中抹除他們的資料，導致這些學生面臨被驅逐出境的風險。數百名學生已就此提出訴訟。
政府稱，這些學生如果被發現違規違法，當局就有權終止他們的留美資格。但許多受影響的學生稱他們之前犯的只是輕罪，部份學生面對的指控甚至已被撤銷。
美國國土安全部發言人在聲明中堅稱，移民與海關執法局並沒有改變撤銷簽證的決定，只是恢復了尚未被撤銷簽證者系統中的資料。
路透社稱，美國多間大學都私下建議外國學生聘請律師，上訴之際繼續上課。隨着暑假臨近，杜克大學（Duke University）最近也警告國際學生不要離開美國，擔心他們到秋季時可能無法重新入境。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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