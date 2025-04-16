特朗普擬推「自我驅逐計劃」　派錢請非法移民離美：表現好可回來

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任後就致力於打擊非法移民問題，3月還曾推出「CBP Home」APP，為非法入境者提供「自我遣返」申報功能。路透社引述他周二（4月15日）在採訪中表示，將推出「自我驅逐計劃」（self-deportation program），向非法移民發放津貼和機票讓他們離境。特朗普還表示若他們表現好可以讓他們回美國。



前總統拜登（Joe Biden）政府曾推出「CBP One」APP導致大量移民湧入美國，特朗普3月則改成「CBP Home」，讓非法移民「舉報自己」出境。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

特朗普周二對《霍士新聞》西班牙語主持人Rachel Campos-Duffy表示：「我們會給他們（非法移民）發一筆津貼和一張機票。如果他們表現得好，且我們希望他們回來，就會和他們合作，讓他們盡快回來。」

此言令一些美國網民不滿：「現在我們要花錢請移民自己離開？我以為有美國移民及海關執法局（ICE）就夠了。」「怎麼還在給外國人派錢？作為守法公民，我連雞蛋都買不起。」「我們投票給你是送他們回去，不是再請回來。」