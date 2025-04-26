美國法官涉助非法移民逃走遭拘捕　司法部長：無人可凌駕法律之上

美國聯邦調查局（FBI）探員4月25日逮捕了威斯康星州密爾沃基縣（Milwaukee）法官杜根（Hannah Dugan），稱後者涉幫助其法庭上一名男子逃避移民局的追捕。她被控妨礙司法公正和匿藏被追捕者。司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上寫道，沒有人可以凌駕於法律之上。



路透社25日報道，美國司法部在一份起訴書中提到，美國移民及海關執法局（ICE）人員18日前往杜根身處的地方法庭，準備逮捕涉事男子。

杜根當下對ICE人員的到來表現出「明顯憤怒」，並拒絕配合相關要求。她其後試圖趁後者與該法院首席法官交談期間，護送涉事男子及其律師從陪審團門口離開逃避逮捕。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）一度在社交媒體X上表示，他們逮捕杜根的原因是後者「故意誤導」聯邦特工，阻礙他們執行移民拘捕工作，而且涉事男子亦已被拘留。帕特爾後來疑因保密規定，而刪除了貼文。

2016年3月15日，美國威斯康星州密爾沃基縣，杜根（Hannah Dugan）在當地律師協會舉辦的論壇上發表演講，爭取競選成為密爾瓦基縣巡迴法院法官。（Reuters）

密爾瓦基縣首長David Crowley則表示，帕特爾的聲明顯示，特朗普政府主導下的FBI更關心將聯邦執法部門武器化、不經正當程序懲罰人員以及恐嚇任何反對這些政策的人，而不是尋求正義。