俄羅斯空襲基輔增至12死　澤連斯基：初步顯示俄軍以朝鮮導彈施襲

烏克蘭首都基輔4月24日遭受俄羅斯以導彈和無人機襲擊，增至最少12人死亡。路透社早前引述消息稱，俄軍使用了朝鮮火星-11A型（KN-23）彈道導彈施襲。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日證實相關資訊，並指初步訊息顯示俄軍的確使用了朝鮮製彈道導彈。



路透社報道，澤連斯基24日在社交媒體X上表示，烏克蘭已派員進行進一步調查，如果俄軍以朝鮮製導彈施襲一事得到證實，將進一步證明俄朝聯盟的犯罪性質。

他批評，俄朝合作的唯一意義，便是一起殺人、折磨生命。俄軍獲得額外武器攻擊烏克蘭，朝方作為回報則獲得了在真實戰爭條件下進行武器測試的機會。

烏克蘭軍事間諜機構稱，截至2025年初，朝鮮已向俄羅斯提供了148枚KN-23和KN-24彈道導彈。

2025年4月24日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，救援人員在基輔一棟遭俄軍彈道飛彈襲擊的公寓大樓現場工作。（Reuters）

路透社稍早時候引述烏軍消息人士透露，在俄軍空襲基輔期間，一枚導彈擊中基輔市中心以西一個居民區，而該導彈正是朝鮮製KN-23彈道導彈。