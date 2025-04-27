特朗普打擊非法移民　法官指美國2歲童隨家人遭驅逐　疑程序不當

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後主張打擊非法移民，一名聯邦法官4月25日警告特朗普政府在未經嚴肅程序的情況下，未顧及家人意願就意圖將一名2歲美國公民驅逐至洪都拉斯，強調將在下月19日的聽證中審議此案。



綜合外媒報道，路易斯安那州西區地方法院法官道蒂（Terry Doughty）引用法庭文件，指這名被稱為VML的2歲女童在4月22日隨家人在路易斯安那州的新奧爾良市（New Orleans）遭當局逮捕，他表示她們在25日被驅逐到洪都拉斯，還稱政府此舉招致人們對違反程序公義的懷疑。

連同被帶走的還有VML的11歲姊姊，國土安全部發言人則表示，她們的母親表示希望帶著孩子一同前往洪都拉斯，還指她們一行周五在當地獲釋。有政府官員還出示一張聲稱由母親親手所著的西班牙文便條，證實她們意圖。

圖為2025年3月16日，被指是委內瑞拉黑幫 Tren de Aragua 成員的移民，被美國送到薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監禁。（Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS）

報道指，VML的父親此前請求法院不要驅逐VML，還在周四遞交請願書要求當局立即釋放VML，批評當局無權驅逐美國公民。