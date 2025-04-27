巴勒斯坦解放組織首任命執委會副主席　或為阿巴斯繼任者鋪路

巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解組織）執行委員會批准任命謝赫（Hussein al-Sheikh）為執委會副主席。分析認為，此舉是在複雜局勢下，為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的繼任者鋪平道路。



新華社報道，巴解組織執行委員會星期六（4月26日）正式批准任命謝赫（Hussein al-Sheikh ）為執委會副主席。這一任命由巴勒斯坦自治政府主席、巴解組織執委會主席阿巴斯提出。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）2025年4月23日在約旦河西岸發表講話（Reuters）

巴解組織周四（24日）決定，增設巴解組織執委會副主席一職。這是巴解組織歷史上首次設立這一職位。執委會主席有權向副主席委派任務、解除其職務或接受其辭職。

現年64歲的謝赫此前擔任執委會秘書長。巴勒斯坦通訊社報道稱，執委會預計於下週選出新任秘書長。

巴解組織是國際社會承認的巴勒斯坦人民唯一合法代表，它的常設領導機構是巴解組織執行委員會。

2006年哈馬斯支持者慶祝選舉大勝 2006年巴勒斯坦立法委員會選舉，哈馬斯（HAMAS）獲得132席中的72席，得以組閣，擊敗執政黨巴勒斯坦解放組織中的法塔赫（FATAH），但哈馬斯執政後立刻遭到美國、歐盟與以色列的聯手製裁。（University of Kent）。

法媒報道稱，巴解組織執委會增設並任命副主席的舉措，正值國際社會多年來要求巴解組織實行改革，而阿拉伯國家和西方國家近來正設想在戰後加沙地帶治理中，擴大阿巴斯領導的巴勒斯坦民族權力機構作用。

阿巴斯已近90高齡，謝赫與他關係密切。非政府組織「阿拉伯世界民主和選舉監測」（Arab World Democracy and Electoral Monitor，又稱Al Marsad）主任賈法爾（Aref Jaffal）認為，謝赫這個新角色是為阿巴斯繼任者鋪平道路。

賈法爾說：「巴勒斯坦政治體系已經非常糟糕，因此，我認為所有這些安排都是給阿巴斯繼任者鋪路的預兆。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

