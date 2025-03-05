國家禁毒辧：自整類列管芬太尼以來　未再查獲向境外走私販賣案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國商品加徵20%關稅的措施3月4日生效，理由之一是中國未有效阻止芬太尼流向美國。 中國國家禁毒辦負責人4日強調，中國2019年5月1日在全球率先整類列管芬太尼類物質，之後未再查獲向境外走私、販賣芬太尼類物質犯罪案件。



美國稱近年檢獲的芬太尼持續增加。圖為2017年11月在芝加哥機場檢獲的芬太尼。（路透社）

國務院新聞辦公室4日發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書， 國家禁毒辦負責人對此表示，白皮書的發布目的，是讓各界人士和國際社會更全面、深入了解中國對管控芬太尼類物質的立場、舉措和成效，當中包括2019年率先整類列管芬太尼類物質，充分體現參與全球毒品問題治理的態度、負責任大國的擔當。

禁毒辦負責人強調，中國保持對毒品的「零容忍」，政府有效整合部門資源力量，綜合運用法律、經濟、行政等多種手段，依法開展禁毒工作，包括嚴格監管芬太尼類物質及芬太尼前體化學品，阻止違規銷售、非法研製、出口等活動。

負責人又稱，中國始終踐行人類命運共同體理念，願與各國攜手應對芬太尼類物質等禁毒領域新問題、新挑戰，一如既往認真履行國際禁毒義務，深度參與國際禁毒事務，堅定維護現行國際禁毒體系，全面推動毒品問題全球共治。