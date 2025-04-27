歐盟每秒湧入145中國免稅包裹　法財長批「生態異常」將出招遏止

歐盟委員會的數據顯示，2024年共有46億件低於150歐元（約1328港元）的小額包裹進入歐盟，其中逾91%來自中國，等同於每秒有超過145個包裹出口到歐洲。這些免稅包裹大多來自SHEIN、Temu等中國電商巨頭。法國財政部長朗伯德（Eric Lombard）認為這是「生態異常」，稱4月29日將公布措施，遏止該現象。



法國BFM TV報道，朗伯德表示：「每晚有600架大型飛機從中國飛往歐洲市場。」他譴責中國與西方的競爭：「有些產品不符合歐洲標準，生產這些產品的人的工作條件與我們的價值觀不符。」

2025年4月9日，法國巴黎，經濟、財政、工業和數位安全部長朗伯德（Eric Lombard）在巴黎貝西經濟和財政部與主要經濟參與者就特朗普關稅舉行會議前。（Reuters）

朗伯德指：「這是一種生態異常，這些貨物直接與我們的企業和貿易商競爭」。

他又稱這些進口包裹在去年達到4億件，今年則上升至一倍，接近8億件。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

朗巴德表示，他將於4月29日公布措施，以應對這些小額包裹的「入侵」。歐盟委員會也宣布，計劃對進入歐盟的主要網路平台銷售的包裹徵收「加工費」，以資助加強對非法產品的海關監管。