歐盟每秒湧入145中國免稅包裹 法財長批「生態異常」將出招遏止
撰文：莊勁菲
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歐盟委員會的數據顯示，2024年共有46億件低於150歐元（約1328港元）的小額包裹進入歐盟，其中逾91%來自中國，等同於每秒有超過145個包裹出口到歐洲。這些免稅包裹大多來自SHEIN、Temu等中國電商巨頭。法國財政部長朗伯德（Eric Lombard）認為這是「生態異常」，稱4月29日將公布措施，遏止該現象。
法國BFM TV報道，朗伯德表示：「每晚有600架大型飛機從中國飛往歐洲市場。」他譴責中國與西方的競爭：「有些產品不符合歐洲標準，生產這些產品的人的工作條件與我們的價值觀不符。」
朗伯德指：「這是一種生態異常，這些貨物直接與我們的企業和貿易商競爭」。
他又稱這些進口包裹在去年達到4億件，今年則上升至一倍，接近8億件。
朗巴德表示，他將於4月29日公布措施，以應對這些小額包裹的「入侵」。歐盟委員會也宣布，計劃對進入歐盟的主要網路平台銷售的包裹徵收「加工費」，以資助加強對非法產品的海關監管。
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